A circa due mesi dalla fine della sua avventura nel Trono Over di Uomini e donne, Rocco Fredella continua a far parlare di sé, causando reazioni abbastanza contrastanti tra i fan dello storico dating show. Pochi giorni dopo l'abbandono, in lacrime, del parterre di Maria De Filippi, Rocco aveva annunciato il fidanzamento con Doriana Bertola, da lui conosciuta in occasione del lancio di alcune magliette.

I tempi, fin troppo veloci, di questa dichiarazione avevano scatenato i sospetti del pubblico, in larga parte convinto che la frequentazione fosse iniziata giù durante le riprese di Uomini e donne. Il rapporto comunque prosegue oggi nel migliore dei modi, come rivelato dall'ex cavaliere alle pagine del tabloid dedicato al programma. Alla rivista, Rocco ha anche raccontato qualche dettaglio in più sulla storia, lanciando un'auto-candidatura a Temptation Island Vip, in partenza nel mese di settembre.

Rocco Fredella vorrebbe partecipare a Temptation Island Vip

Intervistato da 'Uomini e donne Magazine', Rocco Fredella ha messo a tacere le voci secondo le quali il suo rapporto con Doriana Bertola sarebbe iniziato prima della fine della sua partecipazione al Trono Over. Ha quindi chiarito di voler sposare il prima possibile la sua fidanzata, tanto da avere velocizzato le pratiche del divorzio dalla sua ex moglie.

È poi arrivata l'auto-candidatura a Temptation Island Vip, in partenza nel mese di settembre. Il piastrellista ha spiegato di essere una persona molto gelosa e che Dory ha diversi corteggiatori. Per questo, lui vorrebbe metterla alla prova: "Sarei davvero curioso di vedere come si comporterebbe senza di me in un villaggio pieno di single". Ma le parole di Rocco sono incappate in nuove polemiche nei social network con i fan di Uomini e donne per nulla convinti che lui e Dory siano abbastanza famosi da partecipare alla versione 'vip'.

La nuova avventura di Gemma Galgani

Mentre Rocco Fredella spera di ricevere una nuova possibilità in televisione, la sua ex fiamma a Uomini e donne Gemma Galgani non ha bisogno di auto-candidature. La dama torinese tornerà a settembre a sedersi sul parterre femminile del Trono Over ma nel frattempo ha già intrapreso una nuova avventura al fianco di Giulia De Lellis. I due storici volti del dating show di Maria De Filippi hanno cominciato le riprese di 'Giortì', un nuovo format che dovrebbe essere trasmesso su La 5.

Si tratterà del racconto di feste speciali che daranno a Giulia e Gemma la possibilità di recarsi in bellissime location della penisola. Pur non potendo spiegare altri dettagli sul programma, la Galgani si è sbottonata un po' su Instagram dove ha rivelato: "Siamo in un posto stupendo, il mare ci fa da cornice e da sottofondo musicale. Mi raccomando, seguiteci".