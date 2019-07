La travagliata storia d'amore tra Diego e Beatrice continua a tenere banco nelle attuali puntate di Un posto al sole. La seguitissima soap partenopea, stando alle anticipazioni, non smetterà di affrontare la difficile e sofferta separazione tra i due ex compagni. In particolare, dopo un periodo di profonda riflessione, Diego deciderà di allacciare un rapporto amichevole con la sua ex pur di mantenere un contatto con lei. Sotto consiglio di suo padre, l'uomo - nel corso dei precedenti episodi - ha infatti deciso di concentrarsi sul lavoro, ma l'assillante gelosia nei confronti di Beatrice continuerà ad emergere con tutta chiarezza.

Pubblicità

Pubblicità

Sarà proprio al quel punto che Raffaele prenderà una decisione del tutto inaspettata tradendo, in questo modo, la fiducia del figlio. L'uomo avrà, infatti, una chiacchierata a cuore aperto con Beatrice nella quale le consiglierà di troncare ogni rapporto con Diego. È così che la donna, spaventata dalle parole di Raffaele, allontanerà il suo ex compagno suscitando la sua ira.

Un posto al sole, anticipazioni 8-12 luglio: Vittorio tradirà Alex

Ma se Diego e Beatrice non smetteranno di affrontare le conseguenze della loro separazione, un'altra love story si rivelerà più a rischio che mai.

Pubblicità

Protagonisti assoluti della trama saranno Vittorio, Alex ed Anita. Il ragazzo affronterà, infatti, un periodo di profonda crisi sentimentale acuita dall'intromissione della madre. Sarà allora che il giovane Del Bue - convinto a fare finalmente chiarezza nel suo cuore - si concederà una fuga romantica accanto alla sua fidanzata. Tuttavia, i buoni propositi di Vittorio non andranno in porto in quanto, di ritorno dalla vacanza, il giovane incontrerà nuovamente Anita e i due finiranno a letto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Dopo il tradimento, però, i sensi di colpa divoreranno Vittorio e sarà proprio a quel punto che il ragazzo comprenderà la necessità di fare, finalmente, una scelta.

Spoiler Upas: L'addio tra Franco e Ciro

Nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 luglio, giungerà al suo epilogo un'altra storyline che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Stiamo, ovviamente, parlando dei rapporti complessi tra Franco e Ciro. Boschi, dopo un periodo di convalescenza, deciderà infatti di tornare in palestra e sarà proprio questa l'occasione per l'uomo di incontrare il suo ex amico Ciro.

Dopo un primo momento di imbarazzo, tuttavia, i due riusciranno finalmente ad appianare le divergenze e decideranno di dirsi addio pacificamente. Pare, infatti, che Ciro deciderà di abbandonare definitivamente la palestra. Infine, spazio anche per Otello: l'uomo, in maniera del tutto casuale, diventerà una star del web dopo aver salvato la vita di un suo amico. Una notizia che rallegrerà tutti tranne Renato, sempre più convinto di esser stato solo usato.