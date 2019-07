Salta un'altra coppia del people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Infatti, dopo la rottura tra la tronista napoletana Angela e Alessio Campoli, ora tramite i social anche un'altra coppia di Uomini e donne ha deciso di dirsi addio, a un mese dalla scelta; stiamo parlando della coppia formata da Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Tra i due è scoppiata una vera e propria guerra sui social network.

Il tutto è iniziato domenica mattina, quando l'ex tronista torinese ha deciso di fare chiarezza riguardo alla sua storia con l'ex corteggiatore.

La ragazza ha ammesso che è finita tra i due, perché la persona che aveva al suo fianco in realtà era totalmente diversa rispetto a come se l'aspettava. La torinese aveva delle aspettative che non state rispettate.

In particolare, l'ex tronista del programma condotto dalla De Filippi ha voluto rispondere soprattutto a tutti quelli che in questo periodo le hanno detto di tutto riguardo a questa storia d'amore. Giulia ha affermato che lei non ama passare per la vittima e per questo motivo ha preferito il silenzio in questi giorni.

Ma il tutto l'ha portata a chiudersi in se stessa, il che dice è sbagliato, e invita le persone a non seguire il suo comportamento.

Ma non è tutto perché la Cavaglia ha poi concluso la sua dichiarazione sui social affermando che la storia con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne è terminata per diversi motivi, tra cui quello che Manuel si è rivelato un vero e proprio flop. Ma questo non è l'unico motivo che ha portato alla rottura, ce ne sono vari, almeno da quanto detto dall'ex tronista.

La dura risposta dell'ex corteggiatore

Le parole della ragazza torinese hanno scatenato una controrisposta del diretto interessato che ha voluto replicare tramite social. In particolare, ha dichiarato che lui non è fatto per le guerre social però ha detto una cosa sulla sua ex che ha suscitato molte polemiche.

Manuel Galiano ha rivelato che avrebbe coperto la Cavaglia per altri mesi, se fosse stato necessario, ma vista la scenata che ha fatto, adesso non vuole più coprirla.

L'ex tronista di Uomini e Donne a sua volta ha voluto rispondere tramite una Instagram Stories: "E pensare che questo era il tipo di persona che aveva scelto al mio fianco. Una persona che appena si trova in difficoltà, infanga altre persone pur di uscirne pulito". Infine, l'Instagram stories si conclude così: "E meno male che aveva detto di non volere guerre social. Hai il mio numero".

Resta da capire cosa volesse intendere Manuel quando ha detto che stava coprendo Giulia e avrebbe continuato a farlo se ci fosse stato il bisogno.

Non ci resta che attendere nuove risposte da parte dei diretti interessati per scoprirne di più.