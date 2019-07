Le anticipazioni degli appuntamenti della soap opera tedesca intitolata "Tempesta d'amore" che partono da lunedì 8 per arrivare fino a sabato 13 luglio svelano che Denise e i fratelli non riusciranno ad accettare la realtà. Sembrerà impossibile agli occhi della giovane donna l'idea che i genitori siano tornati a essere una coppia dopo gli screzi avuti in passato. Xenia non riuscirà a mantenere la calma e avrà dei dubbi in merito alla persona di Christoph, al punto che deciderà di mettere alla prova il compagno. Werner invece sarà protagonista di una conversazione con Hildegard e immaginerà di parlare con Poppy.

Pubblicità

Pubblicità

Denise alle prese con il restauro di un dipinto antico

Un altro capitolo delle prossime puntate di Tempesta d'amore riguarda il personaggio di Denise. Quest'ultima verrà a conoscenza di un retroscena inaspettato dopo aver fatto il restauro di un antico dipinto. La sorella di Annabelle avrà intenzione di trovare una soluzione e vorrà risolvere l'enigma servendosi dell'aiuto di Joshua. Natasha invece dovrà fare i conti con l'assenza di Michael, che non riuscirà a rispettare i patti stabiliti.

Pubblicità

La donna sarà così costretta a prendersi cura della piccola Felicitas senza alcun aiuto e supporto. Questa vicenda darà modo a Natasha di affezionarsi alla neonata.

Un momento importante per Christoph e nuovi ostacoli nel rapporto tra Eva e Robert

Christoph e Xenia vivranno un momento di felicità, dal momento che stanno per sposarsi. Una situazione differente sarà vissuta invece da Robert, che avrà dei problemi con Eva. Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano poi che Denise continuerà le indagini per trovare la seconda parte del dipinto in compagnia di Joshua.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Denise non riuscirà a nascondere i sentimenti nei confronti del ragazzo. Joshua però non sarà dello stesso parere, aiutando addirittura la ragazza a trovare un possibile nuovo fidanzato.

La rabbia di Natasha, scambiata per la nonna di Felicitas invece che per la madre

Natasha si impegnerà per dare un aiuto concreto a Paul, dopo essersi accorta delle sofferenze dell'uomo per via della morte tragica della figlia. La donna consiglierà all'amico di organizzare una cerimonia di addio per ricordare la bambina.

Tobias invece si troverà alle prese con un momento di difficoltà, ma potrà fare affidamento sulla persona di Annabelle, il cui piano è quello di allontanarlo da Boris. Andrè sarà intenzionato a conquistare l'amore di Tina ma il tentativo dell'uomo non avrà successo. Infine, le anticipazioni della soap Tempesta d'amore narrano che Natasha si sentirà umiliata dopo essere stata considerata come la nonna e non la madre di Felicitas.