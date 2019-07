Un posto al sole non smette di regalare al proprio pubblico puntate avvincenti e dense di colpi di scena e sorprese. Le trame dall'8 al 12 luglio, infatti, svelano che al centro della scena ci saranno diversi personaggi, tra i quali Franco Boschi. L'uomo, dopo aver superato la difficile fase della riabilitazione per recuperare l'uso delle gambe, si appresterà a tornare in palestra dove inevitabilmente dovrà incontrare Ciro. I due ex amici non si sono più rivisiti da quando il ragazzo è andato via dalla Terrazza dopo aver provato a baciare Angela, provocando l'ira di Franco. Il confronto tra i due sarà accorato ed intenso e alla fine riusciranno a superare i contrasti e le incomprensioni del passato.

Un posto al sole, Diego proverà a rimanere amico di Beatrice

Anche Roberto sarà al centro delle trame di Un posto al sole. L'imprenditore sarà sempre più concentrato sul progetto di chartering in cui è riuscito anche a coinvolgere Serena e Filippo. Purtroppo, però, Ferri sottovaluterà l'ingerenza di Alberto e la sua astuzia nel boicottare e rubare il suo progetto e ignorerà che Palladini ha fatto una proposta più generosa agli intermediari di Londra con cui stava trattando lui.

Diego, sempre più in crisi per Beatrice, cercherà di lasciarsi alle spalle il passato e costruire con lei un'amicizia. Il ragazzo si sentirà in colpa per aver dubitato di Eugenio e averlo accusato di essere l'amante della Lucenti e si renderà conto di aver perso il controllo. Tuttavia, Raffaele sarà sempre più preoccupato per lui e deciderà di andare a parlare direttamente con l'avvocatessa per chiederle di uscire definitivamente dalla vita del figlio.

Marina ritroverà Arturo, Otello diventerà un eroe

Anche per Vittorio le cose non andranno molto bene. Le anticipazioni di Un posto al sole sottolineano che il giovane sarà sempre più in crisi sentimentale a causa del ritorno inaspettato di Anita. La Falco, infatti, ha capito di essere innamorata di lui e gli ha confessato a cuore aperto i propri sentimenti. Il figlio di Guido inizialmente ha deciso di rifiutare la ragazza e rimanere con Alex, ma le trame della prossima settimana evidenziano che alla fine cederà al richiamo della sua ex fidanzata e trascorrerà con lei la notte.

Successivamente si sentirà profondamente in colpa verso Alex, soprattutto quando la giovane incontrerà Assunta e per cercare di superare la sua crisi le proporrà un breve viaggio. Otello, intanto, schiavo della routine e molto annoiato, deciderà di fare visita agli ex colleghi al Comando dei Vigili, ma Cerruti e Cotugno non sembreranno molto entusiasti del suo arrivo. Successivamente l'uomo si ritroverà a salvare la vita ad un amico e, inaspettatamente, diventerà un eroe pubblico dal momento che la notizia del salvataggio farà il giro del Web.

Marina ritroverà Arturo e gli permetterà di vivere a casa sua, cercando di stabilire con lui un rapporto. Infine, Renato sarà risentito con Otello per la descrizione che ha fatto di lui pubblicamente.