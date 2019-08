Sta per iniziare una nuova stagione televisiva ricca di colpi di scena che vedono il ritorno delle fiction, tra conferme e novità inaspettate. La Rai si caratterizza per la presenza di molte Serie TV che si sono rivelate un successo nei precedenti anni. Ci sarà il ritorno de 'I medici' che vanta una produzione internazionale ed è incentrata sulla famiglia fiorentina. Un'altra certezza si ritrova nella seconda stagione de 'L'amica geniale', ispirata ai romanzi della scrittrice Elena Ferrante che si è rivelata un successo importante in termini di ascolti e di critica.

La storia ispirata alle avventure di Elena e Lila in una Napoli degli anni cinquanta ha conquistato milioni di telespettatori. Un'altra conferma è legata alla seconda stagione della fiction intitolata "La vita promessa" che vede come protagonista Luisa Ranieri e si incentra sulle vicende della famiglia Rizzo. La longeva serie televisiva 'Il commissario Montalbano' ha ottenuto la riconferma e torna a farci compagnia con nuovi episodi.

Il ritorno di fiction rivelatesi un successo importante in termini di ascolti

Non si può dimenticare il ritorno di Don Matteo che è arrivato alla dodicesima stagione e si compone di dieci puntate. Ci sono dei cambiamenti riguardanti la fiction intitolata "Rocco Schiavone", incentrata sulle vicende del vicequestore di Aosta e vede Marco Giallini a ricoprire questo ruolo. La serie ideata da Antonio Manzini è arrivata alla terza stagione ma è stata spostata da Rai due alla rete ammiraglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Questa novità dimostra quanto sia importante la fiction con Marco Giallini che non ha mai deluso le aspettative. Ma non sono terminate le curiosità. Nella prossima annata ci sarà la messa in onda della quinta stagione di 'Un passo dal cielo' che vede il ritorno di Daniele Liotti nei panni del capo della forestale Francesco Neri.

Alcune fiction inedite: Massimo Ghini ed Elena Sofia Ricci, la nuova coppia televisiva

Verrà trasmessa su Rai uno la seconda stagione della fiction 'Nero a metà' con protagonista Claudio Amendola dopo il successo della prima annata.

Lo stesso discorso deve essere fatto per 'La strada di casa' con il ritorno della seconda stagione con protagonista Alessio Boni. Non mancano le fiction inedite come dimostra 'Vivi e lascia vivere' che è ambientata nella città di Napoli e vede una coppia televisiva formata da Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. L'intento di questa serie diretta da Pappi Corsicato è di raccontare la rinascita femminile: Vanessa Incontrada si metterà a confronto con un personaggio inedito nella serie intitolata "Angela".

Inoltre ci sarà il ritorno di Giuseppe Fiorello che vestirà i panni di un meccanico nautico ne 'Gli orologi del diavolo'.