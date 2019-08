Il catalogo di Netflix cambia spesso, arrivano sempre nuove serie mentre altre vengono eliminate e la piattaforma è solita comunicare anche molti mesi prima l'arrivo di nuovi show, specialmente se si tratta di serie tv molto attese dal pubblico. Tempo fa è stata annunciata la produzione di due ambiziosi progetti il cui debutto è previsto per settembre 2019 e da qualche giorno si conoscono le date esatte.

Si tratta della comedy satirica 'The Politician' firmata da Ryan Murphy, creatore di serie di successo come Glee, Nip/Tuck e American Crime Story, e del procedural 'Criminal', ambientato in quattro diversi paesi europei. The Politician uscirà su Netflix il 27 settembre e sarà divisa in otto parti. La serie ha un cast ricchissimo in cui spicca la presenza dei premi Oscar Gwyneth Paltrow e Jessica Lange.

Il poliziesco Criminal, invece, debutterà il 20 settembre. La serie è composta da dodici episodi e la storia è ambientata in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

The Politician: la trama della serie

Il protagonista della nuova serie Netflix, Payton Hobart (interpretato da Ben Platt), vive a Santa Barbara e sin dall’età di sette anni ha una sola certezza: diventare il Presidente degli Stati Uniti.

Però, prima di raggiungere la desiderata meta, deve innanzitutto affrontare l'ambiente politico più insidioso: la scuola superiore Saint Sebastian. Il ragazzo ha le idee chiare: vuole essere eletto Presidente del Corpo Studentesco e garantirsi un posto a Harvard. Per riuscirci, però, deve superare i suoi compagni di classe con astuzia ma senza compromettere la sua immagine. La serie fa una leggera satira sulla politica e cerca di dare al pubblico un'inedito punto di vista su cosa veramente serve per essere un politico.

Criminal: cast europeo per il nuovo poliziesco di Netflix

Criminal è la nuova serie Netflix in dodici episodi che debutterà il 20 settembre. Hayley Atwell e David Tennant sono i protagonisti d un procedural ambientato in quattro paesi europei: Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Gli eventi si svolgono quasi sempre nella stanza degli interrogatori e si concentrano sul conflitto mentale tra la polizia e i sospettati.

Il resto del cast inglese è composto da Nicholas Pinnock, Katherine Kelly Lee Ingleby, Mark Stanley. Negli episodi ambientati in Francia fanno parte del cast Margot Bancilhon, Laurent Lucas, Anne Azoulay e Mhamed Arezki, mentre in quelli che si svolgono in Spagna Jorge Bosch, Nuria Mencía, José Ángel Egido, Daniel Chamorro, Maria Morales, Infine, nelle vicende ambientate in Germania i personaggi sono interpretati da Eva Meckbach, Silvester Groth, Christian Kuchenbuc e Jonathan Berlin.