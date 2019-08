Alessia Prete e Matteo Gentili non si nascondono più: i due giovani, conosciutisi ed innamoratisi durante il Grande Fratello 15, dopo un periodo di crisi sono tornati a fare coppia fissa.

Le voci di un riavvicinamento si rincorrevano già da un po' di tempo, ma ci ha pensato la studentessa torinese a rendere ufficiale il ritorno di fiamma attraverso una dolce e sentita dedica fatta al compagno in occasione del suo compleanno.

Una nuova possibilità all'amore

L'amore tra Alessia e Matteo aveva fatto sognare il pubblico del Grande Fratello: la bella modella era riuscita con la sua dolcezza a far sì che il calciatore superasse un brutto periodo legato alla fine della sua storia d'amore con Paola Di Benedetto, ex "Madre Natura" di Ciao Darwin.

Il loro sentimento era nato sotto l'occhio attento delle telecamere del reality show condotto da Barbara D'Urso, e l'idillio era continuato anche nella vita di tutti i giorni.

Tutto pareva andare per il meglio, fino a quando qualcosa si era rotto in maniera piuttosto brusca.

Adesso però, sembra che i due abbiano deciso di dare una nuova possibilità al loro amore: la coppia era stata già avvistata insieme in vacanza e ora, in occasione del trentesimo compleanno di Matteo, Alessia ha scritto un pensiero rivolto al calciatore che non lascia più dubbi.

"Siamo diversi dal resto", ha affermato la 23enne piemontese che, a rischio di apparire presuntuosa, ha trovato una risposta alla domanda sul perché, dopo un po' di tempo, lei e il fidanzato si sono ritrovati.

L'ex gieffina ha voluto poi augurare il meglio a Matteo, a prescindere da cosa riserverà loro il futuro, perché ben consapevole della bellissima persona che ha di fronte a sé.

Alessia e Matteo di nuovo insieme

Alessia ha spiegato che, anche se lei è Matteo sono fondamentalmente diversi, tuttavia hanno delle caratteristiche come l'innocenza e la spontaneità che li rendono simili, e quasi certamente è per questo motivo che sono riusciti a tornare insieme.

Nei mesi precedenti, sia nel salotto televisivo di Pomeriggio 5 che sui rispettivi profili social, i due avevano confessato il dispiacere e la rabbia per la fine della loro storia, ma lontano dai riflettori si sarebbero poi rivisti per confrontarsi: ad oggi, ciò che è chiaro è che il loro sentimento è stato più forte di qualsiasi differenza o distanza geografica che li aveva portati ad allontanarsi.

Dopo le vacanze insieme a Forte dei Marmi ora non ci sono più dubbi: chissà se Alessia e Matteo, quando Barbara D'Urso tornerà in onda con i suoi programmi, andranno in Tv per parlare del riavvicinamento, o se preferiranno tenere per loro questa fase del rapporto di certo gioiosa ma anche delicata dopo la crisi che hanno dovuto attraversare e superare.