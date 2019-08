Venerdì 23 agosto andrà in onda un nuovo episodio della soap iberica Una vita dove, stando alle anticipazioni, vedremo come Blanca e Diego continueranno nel loro piano per far impazzire Ursula. Dopo aver ritrovato il piccolo Moises, i due saranno determinati a vendicarsi della perfida dark lady la quale darà in escandescenze proprio in mezzo alla strada. Risvolti anche nel caso dell’assassinio dell’Indiano, con la ricomparsa a sorpresa di Pena, che si recherà in commissariato auto accusandosi del delitto. A seguito di ciò, Flora potrà essere scarcerata, mentre Leonor dovrà affrontare le minacce della Dicenta, giunta a casa sua in cerca di Moises.

Una vita, spoiler del 23 agosto: Ursula è fuori di senno

Una nuova ed avvincente puntata di Una vita attende i telespettatori anche nella giornata di venerdì 23 agosto, dove vedremo che Blanca, Diego e Samuel faranno di tutto per far impazzire Ursula. La dark lady, tornata a villa Alday in cerca del nipote, si ritroverà invece di fronte alle parole della figlia e dei fratelli Alday, i quali continueranno a sostenere che il piccolo non è mai esistito e parleranno invece della neonata defunta.

I tre continueranno a portare avanti il loro piano per condurre la Dicenta alla follia e per far ciò, organizzeranno anche una messa in suffragio della bambina. Dopo aver scoperto ciò, Ursula darà fuori di matto proprio in mezzo alla strada.

Anticipazioni Una Vita: Flora scarcerata grazie a Pena, Ursula minaccia Leonor

Nella nuova puntata del 23 agosto Flora potrà essere scarcerata, dopo che Pena si è preso tutte le colpe.

Nel frattempo Antonito sarà al settimo cielo dopo aver avuto un’intuizione che potrebbe rivelarsi l’invenzione del secolo. Dopo aver liberato Silvia ed essersi chiarito con il colonnello, Esteban sarà pronto per partire alla volta della Groenlandia e, prima di partire, saluterà tutti gli amici di calle Acacias. Liberto intanto, rimarrà affascinato dalla giornalista Rosaura, scatenando la gelosia della moglie Rosina.

Ursula intanto, non si darà pace e continuerà a cercare il piccolo Moises, arrivando persino a minacciare Leonor con un coltello per farsi dire dalla Hidalgo dove si trova il bambino. Appuntamento quindi per il 23 agosto su canale 5, a partire dalle 13,40, per scoprire se il piano degli Alday di far impazzire Ursula avrà un risvolto positivo. Si ricorda inoltre che, da lunedì 26 agosto, la soap Una vita ritorna nel consueto orario delle 14,10 circa, subito dopo la messa in onda della nuova puntata di Beautiful, che torna a tenere compagnia ai numerosissimi fan dopo una lunga pausa estiva.