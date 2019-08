Arrivano le nuove anticipazioni di una delle soap opera più seguite di questa estate, "Bitter sweet - Ingredienti d'amore". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 agosto, su Canale 5. Le trame di questa settimana gireranno tutte intorno al matrimonio di Nazli e Ferit e alla causa d'affidamento di Bulut.

Demet fa rapire Asuman

Le anticipazioni di "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" ci segnalano che Ferit si convincerà sempre di più che il colpevole dell'incidente possa essere Hakan e attenderà notizie in merito dalla polizia.

Demet deciderà di far rapire Asuman per parlare con lei. Dopo la sua liberazione, Asuman si recherà da Deniz e gli chiederà scusa per tutto ciò che è successo. Hakan si recherà da Celal e gli intimerà di dichiararsi colpevole degli omicidi di Demir e Zeynep. Engin si ricorderà che il giorno dell'omicidio di Demir e Zeynep ha visto un uomo mettere qualcosa sotto la loro macchina. Nazli e Ferit andranno a trovare Celal e si convinceranno della sua innocenza. Nel frattempo, Hakan deciderà di organizzare per sicurezza l'espatrio di Resul.

Ferit e Nazli si sposano

Il giudice del tribunale concederà l'affidamento del piccolo Bulut ad Hakan e Demet, per la disperazione di Ferit. Quest'ultimo, così, organizzerà un piano per riprendersi il bambino con l'aiuto di Nazli. Hakan e Demet chiederanno a Deniz il permesso di continuare a gestire le sue azioni in cambio dell'affidamento del nipote. Per rendere felice Bulut, Nazli accetterà di sposare Ferit e si inventerà una storia plausibile da raccontare a tutti per giustificare la sua decisione.

Nel frattempo, Hakan andrà su tutte le furie quando si renderà conto di non poter raggiungere gli obiettivi che si era prefissato. Ferit annuncerà il suo fidanzamento ufficiale con Nazli, pur sapendo che la loro unione è soltanto di facciata.

Arriverà il giorno delle nozze e i due sposi lo trascorreranno a lavorare per poi prepararsi all'ultimo momento per le nozze. Ferit lascerà il ristorante e andrà a casa per prepararsi, mentre Nazli preferirà andare a comprare del pesce prima di recarsi al suo matrimonio.

Dal pescivendolo però, la giovane rimarrà chiusa nella cella frigorifera, per poi essere salvata da Deniz. Finalmente libera, Nazli si recherà al suo matrimonio e si sposerà con Ferit. Nel frattempo, Deniz deciderà di partire con Alya per dimenticare le sue pene d'amore. Dopo le nozze, Ferit e Nazli si recheranno a casa dove la giovane sarà sopraffatta da una violenta febbre. In seguito, Ferit presenterà ad Hakan una richiesta ufficiale per la custodia di Bulut, scatenando l'ira dell'uomo.

A quel punto Hakan, farà metterà della droga nei furgoni di Ferit per incastrarlo, ma quest'ultimo lo denuncerà prima.