Va in onda oggi 2 agosto l'ultima puntata di Beautiful prima della pausa estiva. A partire dal prossimo lunedì 5 agosto, la soap americana non troverà più spazio nel ricco pomeriggio di Mediaset e verrà momentaneamente sostituita dalla telenovela Una Vita, che durerà così circa un'ora. Per poter seguire nuovamente le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer i telespettatori dovranno attendere tre settimane ovvero fino al 26 agosto (lo stesso destino verrà riservato anche a Il Segreto).

L'appuntamento odierno sarà caratterizzato dall'inizio del processo per la custodia esclusiva di Will Spencer. Tutte le persone coinvolte, a partire da Bill e Katie, si troveranno al cospetto del giudice Craig McMullen e fin da subito le tensioni saranno evidenti anche perché Justin chiamerà in causa un testimone a dir poco inatteso.

Beautiful anticipazioni 2 agosto: Brooke viene convocata da Bill

La soap Beautiful verrà trasmessa oggi 2 agosto a partire dalle ore 13:40 circa e si concentrerà sull'incontro di Bill, Katie e dei loro legali in tribunale.

Il giudice Craig McMullen dovrà ascoltare le arringhe degli avvocati Justin Barber e Carter Walton che presenteranno davanti a lui anche i testimoni, chiamati in causa per prendere le difese dell'uno o dell'altro genitore. Il giorno dell'udienza la tensione sarà alle stelle, soprattutto quando Katie apprenderà che l'ex marito ha presentato nella lista dei testimoni a suo favore niente meno che Brooke.

Quest'ultima potrebbe così trovarsi in una situazione complicata, dovendo fare una sorta di scelta tra la sorella e lo Spencer. Tale punto di vista verrà confermato anche da Ridge il quale avrà parole dure contro lo storico rivale, per non avere rispettato il rapporto tra le due sorelle Logan.

Puntata 2 agosto Beautiful: Ridge rimprovera Liam e Wyatt

Ma le tensioni esterne all'aula del tribunale coinvolgeranno anche altre persone.

Le anticipazioni di Beautiful dell'appuntamento odierno segnalano che anche Liam e Wyatt decideranno di testimoniare a favore di Bill, confermando di ritenerlo un bravo padre nonostante in passato abbia commesso numerosi errori con loro. Non appena scoperto il passo indietro dei due fratelli Spencer, Ridge avrà parole dure nei confronti degli ex mariti di Steffy. Non mancherà, infatti, di rimproverarli per essere tornati subito a sostenere il padre, dimenticando di punto in bianco le sofferenze che gli ha causato.

Dopo alcuni momenti iniziali molto tesi, il giudice Craig McMullen entrerà in aula e darà il via al processo che verrà introdotto dalle arringhe dei due avvocati. E la prima mossa di Carter sarà presentare il certificato di matrimonio di Katie e Thorne Forrester.