Vittorio Collina e la sua ex tentatrice Vanessa Cinelli continuano a frequentarsi. La conferma è arrivata direttamente dall'ex fidanzato di Katia Fanelli a poche settimane dalla fine delle riprese di Temptation Island. Come già aveva lasciato intendere nello speciale andato in onda lo scorso martedì 30 luglio, Vittorio non si è pentito di essere uscito dal falò di confronto senza Katia e ha continuato a frequentare la single Vanessa, alla quale si era avvicinato molto nelle ultime due settimane all'interno del resort di Santa Margherita di Pula.

Intervistato nell'ultimo numero di 'Uomini e donne Magazine', Vittorio ha aggiunto di essersi recato più volte a Roma durante la notte per raggiungere la single, parole per altro confermate anche da alcuni scatti pubblicati dalla coppia su Instagram.

È ancora presto per parlare di amore

L'esperienza a Temptation Island ha aperto gli occhi a Vittorio Collina, rimasto deluso dal comportamento di Katia Fanelli nei primi giorni di separazione.

Lei si è subito lasciata andare a delle dichiarazioni che non sono piaciute a Vittorio, che improvvisamente si è reso conto di non amarla più e ha cominciato a conoscere Vanessa. Il suo desiderio di continuare a vederla è stato da lui evidenziato anche dopo il falò di confronto, quando è tornato nel villaggio dei fidanzati per strapparle la promessa di non perdersi di vista. E così è stato. Alle pagine di 'Uomini e donne Magazine', infatti, lo speaker ha rivelato di essersi recato più volte a Roma da Vanessa, viaggiando di notte per il desiderio di rivederla il prima possibile. L'obiettivo, però, è di non correre troppo anche per rispetto alla Cinelli, dato che la storia con Katia è finita da pochissimo.

Vanessa e Vittorio avvistati nello stesso appartamento

Le parole di Vittorio Collina, che ha ammesso di avere visto più volte Vanessa Cinelli, sono state confermate anche da alcuni scatti postati su Instagram. I due sono presenti in alcune foto di gruppo, in compagnia di altri ex protagonisti di Temptation Island, dove appaiono abbracciati. Non solo: hanno pubblicato delle foto dallo stesso luogo di Roma ovvero la terrazza di un appartamento per turisti con vista sul Colosseo.

Pur non apparendo insieme nella stessa immagine, restano davvero pochi dubbi sul fatto che Vittorio e Vanessa si trovassero nello stesso luogo a pochi minuti di distanza. Tra loro durerà? Se Vittorio ha rivelato di pensare giorno per giorno a questa storia, intervistata da 'Uomini e donne Magazine', Katia Fanelli si è detta certa che la single non provi del vero interesse e finirà per ferire Vittorio.

Queste le parole della 'fotonica' al tabloid del dating show di Maria De Filippi: "Per come conosco Vittorio, la sua non è stata una vendetta, ma si è davvero infatuato di questa persona. Mi dispiace perché credo che da parte di Vanessa non ci sia un reale interesse e lui si prenderà un due di picche".