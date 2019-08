Dopo una settimana di stop, ritorna l'appuntamento con Bitter Sweet, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che rivedremo in onda a partire da lunedì 19 agosto, con gli episodi inediti in prima visione assoluta. L'appuntamento resta confermato dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, con la consueta doppia puntata che sarà trasmessa per tutta la prossima settimana. Tanti i colpi di scena che vedremo, a partire dal fatto che Demet scoprirà che Hakan è un assassino ed è responsabile della morte di suo fratello.

Bitter Sweet, le anticipazioni dal 19 agosto: Hakan è un assassino

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Bitter Sweet in onda su Canale 5, rivelano che Demet scoprirà che Hakan sta avendo una conversazione in privato con Bekir e che stanno discutendo appunto dell'uccisione del fratello.

L'uomo deciderà così di fare una serie di indagini, al termine delle quali scoprirà che la morte dei genitori di Bulut dipende proprio da Hakan e alla fine sarà lui stesso ad ammettere il terribile gesto.

A quel punto vedremo che la sorella di Deniz, senza pensarci su due volte, deciderà di lasciare il suo fidanzato 'assassino', ma Hakan la chiuderà in casa, sequestrandola, e la inviterà a pensarci bene prima di prendere questa fatale decisione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla prossima settimana di Bitter Sweet rivelano che Hakan, da vero cattivo, inviterà sua moglie a sfogarsi sparando un colpo di pistola contro un bersaglio disegnato su una porta. La donna, però, non sa che dietro quella sagoma si nasconde Tahir, l'investigatore che era stato arruolato da Ferit e che Hakan aveva corrotto.

Engin e Fatos si lasciano: amore finito

Gli spoiler della soap opera di Canale 5, inoltre, rivelano che giungerà al capolinea la storia d'amore tra Engin e Fatos: i due, infatti, si lasceranno definitivamente ma rimarranno in buoni rapporti.

Asuman, invece, si avvicinerà sempre di più a Deniz dopo l'incidente. Un avvicinamento che fa ben sperare anche in vista del processo, che si terrà in queste puntate, per l'affidamento del piccolo Bulut.

Insomma una settimana che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti di Bitter Sweet e per tutti gli appassionati della soap opera, che ormai si sta avviando verso le battute finali di questa stagione.

Per chi non potesse seguire alcuni degli episodi in onda la prossima settimana in tv, vi ricordiamo che sarà possibile riguardarli in replica streaming online attraverso il sito web MediasetPlay, accedendo alla sezione dedicata interamente alla soap opera turca.