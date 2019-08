Nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra, "Una vita". Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 19 al 24 agosto 2019, dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5 ed il sabato in prime time su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritrovamento di Moises da parte di Blanca e Diego, sulla scarcerazione di Flora e sul ritrovamento di Silvia.

Esteban salva Silvia

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Esteban finirà in ospedale dopo aver lottato con Blasco per liberare Silvia. Ritornata a casa poi, quest'ultima si renderà conto che Arturo ha perso la vista. Blanca rivelerà a Leonor che Ursula è scappata portando con sé Moises. Diego e Samuel proveranno a rintracciare la Dicenta, recandosi a Valencia. Inigo scoprirà che l'indiano era una persona molto nota nella sua terra d'origine.

Pena sparirà e Flora rischierà di essere condannata a morte. Felipe concederà a Lolita il permesso di partire con i Palacios alla volta di Cabrahigo. Blanca e Diego ritroveranno Moises e lo porteranno con loro ad Acacias 38. Carmen sparirà dall'ospedale in cui era ricoverata. Inigo dirà a Felipe di usare Cesareo per fare scagionare Flora. Rosina attaccherà Liberto per non averle detto che Leonor ed Inigo avevano una relazione.

Arturo chiederà ad Esteban di convincere Silvia a partire con lui in Groenlandia. Poco dopo essersi resa conto della sparizione di Moises, Ursula aggredirà Samuel in strada.

Ursula minaccia Leonor

Samuel comunicherà a Liberto che Diego e Blanca sono riusciti a riavere il piccolo Moises. Flora si rifiuterà di accusare Pena dell'omicidio dell'indiano. Blanca, Diego e Samuel studieranno un piano per far impazzire Ursula.

Arturo rivelerà a Silvia che la sua cecità non è permanente ma è legata alla malattia di cui soffre, la cataratta. Pena si recherà in commissariato e si dichiarerà colpevole della morte dell'indiano, facendo scarcerare Flora. Liberto verrà intervistato da un giornalista per parlare del suo amore per la numismatica. Ursula scoprirà che Carmen non è morta dopo la sua coltellata e si attiverà per trovarla.

Durante il viaggio di ritorno, i Palacios avranno un incidente in auto. Esteban deciderà di partire da solo per la Groenlandia mentre Ursula si recherà da Rosina e minaccerà Leonor con un coltello, per poi manifestare l'intenzione di volersi suicidare. Felipe informerà Inigo, Flora e Pena che ha venduto la Deliciosa: nel frattempo, Ursula si recherà in soffitta per portare via Carmen ma le altre domestiche glielo impediranno.

Non contenta, la Dicenta si recherà da Samuel e gli dirà di volerlo denunciare alla polizia per l'omicidio di Jaime e per la manomissione della carrozza con la quale Diego e Blanca ebbero un incidente.