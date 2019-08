Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera d'epoca Una Vita, ambientata nella Madrid degli anni '30 e ideata da Aurora Guerra, la stessa autrice de Il Segreto. Le trame fanno riferimento alle puntate che andranno in onda dal 12 al 17 agosto. Per tutto il periodo estivo, gli episodi di Una vita andranno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.40 su Canale 5 e il sabato sera in prime time su Rete 4.

Le vicende delle prossime puntate gireranno tutte intorno all'arresto di Flora per l'omicidio dell'indiano, al ritrovamento del corpo di Jaime e alla fuga di Ursula.

Silvia viene rapita

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Diego si imbatterà per caso nel corpo defunto di Jaime, rimanendone sconvolto. All'arrivo della polizia tutti gli indizi indicheranno Samuel come autore del delitto, che verrà prontamente arrestato.

Mentre Esteban e Arturo discuteranno su Silvia, quest'ultima verrà portata via contro la sua volontà da un uomo misterioso.

Celia consiglierà a Lucia di ritornare a Salamanca per chiarirsi con Joaquin e la giovane accetterà. Inigo scoprirà che è stato Pena a portare Eva e Nacho a Calle Acacias. Cesareo verrà assunto al posto di Paquito nel ruolo di vigilante notturno. Ursula chiederà a Carmen di preparare i suoi bagagli, mentre Diego ritornerà ad Acacias per raccontare a Blanca che Jaime è deceduto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Trini informerà Ramon che Cabrahigo ha intenzione di assumerlo come padrino della festa patronale del paese. Per strada Diego accuserà Ursula di aver istigato Samuel a uccidere Jaime. Preoccupato per l'assenza di Silvia, Arturo deciderà di mandare a chiamare Esteban. Lucia informerà i suoi vicini della sua prossima partenza per Salamanca. Blanca riferirà a Leonor che la polizia ha arrestato Samuel perché ha trovato un suo fermacarte vicino al cadavere di Jaime.

Ursula pugnala Carmen

Cesareo darà a Flora le indicazioni necessarie per ritrovare l'indiano. Leonor si renderà conto che Inigo non le ha detto una bugia, quando scoprirà che Pena ha pagato Eva. Esteban e Arturo troveranno una lettera d'addio di Silvia e comprenderanno che è stata portata via con la forza. Per salvare Pena, Flora colpirà l'indiano alla testa, ferendolo gravemente. Poco dopo, purtroppo, le condizioni dell'uomo peggioreranno fino a condurlo alla morte e Flora verrà arrestata per omicidio.

Dopo varie indagini, si scoprirà che Silvia è stata rapita da un suo vecchio nemico di nome Blasco. Carmen cercherà d'impedire a Ursula di fuggire da Calle Acacias, non riuscendoci. La dark lady, infatti, sorprenderà la sua domestica e la pugnalerà diverse volte al ventre. Leonor chiederà a Felipe di difendere Flora davanti alla legge. Ursula fuggirà da Calle Acacias e si nasconderà in una piccola pensione, portando con sé il figlio di Blanca: Moises.