Teresa Cilia sarebbe stata diffidata dalla redazione di Uomini e donne, in seguito alle ultime dichiarazioni che hanno alzato un polverone mediatico sulla trasmissione. È quanto emerge dalle affermazioni di Salvatore, suo marito, che ha interrotto il silenzio di questi giorni su Instagram.

Il duro scontro tra la Mennoia e la modella siciliana

Tra l'ex protagonista del dating show e la redattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, si è sollevata una bufera con accuse che si sono fatte ogni giorno più pesanti.

La Cilia puntato l'indice sulla famosa trasmissione di Maria De Filippi evidenziando, senza entrare nei particolari, diversi retroscena che avrebbero messo in discussione la serietà del programma. La redazione di Uomini e donne ha interrotto il silenzio ed ha reagito intervenendo con un comunicato di Claudio Leotta (autore del programma) che in un lungo post su Instagram ha risposto a tutte le accuse.

Il comunicato esprime la totale estraneità alle affermazioni sostenute da Teresa Cilia, 'probabilmente utilizzate per avere un po' di visibilità mediatica e guadagnare qualche follower'. La redazione ha confermato di non essere mai stata a conoscenza del fidanzamento che un tronista avrebbe portato avanti di nascosto, durante il suo percorso televisivo. Chi segue il programma sa perfettamente che, ad ogni segnalazione arrivata in redazione, sono seguiti i relativi controlli per fare chiarezza e tutto ciò si è sempre svolto sotto gli occhi dei telespettatori.

Probabilmente, l'autore con questa ultima affermazione si riferiva al caso di Sara Affi Fella che ha raggirato il programma portando avanti la relazione con il suo "ex" fidanzato Nicola Panico all'insaputa di tutti. Inoltre, Leotta ha aggiunto che Uomini e donne va avanti da vent'anni proprio basandosi sul principio della lealtà e sul rapporto di totale fiducia che ha costruito negli anni con il numeroso pubblico. Il gruppo della redazione è compatto e sta già lavorando al meglio per la prossima stagione televisiva.

Il messaggio di Salvo fa intendere che sua moglie ha ricevuto una diffida

Poco prima del lungo comunicato con cui il programma di Maria De Filippi ha risposto alle accuse, Salvatore Di Carlo, marito di Teresa Celia ha rincarato la dose ventilando di una possibile atto formale di natura legale. Secondo quanto affermato dal ragazzo siciliano, infatti, la redazione di Uomini e donne avrebbe diffidato sua moglie.

Lo si evince dalle parole che ha usato nelle stories dei social, dichiarando che il silenzio di Teresa sarebbe dovuto ad una diffida della quale, però, al momento non c'è alcuna conferma. Inoltre il giovane ha ironizzato sulla ricerca di follower e like che avrebbero portato lui e la Cilia ad alzare il polverone contro la trasmissione che li ha fatti innamorare.