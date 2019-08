Cosimo Alberti sta per promettere amore eterno al suo compagno Cristian, i due potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore lunedì 13 settembre. Ma se al simpatico attore le cose in amore vanno più che bene non si può dire altrettanto del suo personaggio, in Un posto al sole, Salvatore Cerruti anche se qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi episodi. Il povero Cerry (Cosimo Alberti) ha da sempre difficoltà a trovare la sua anima gemella.

Negli ultimi episodi di Upas, il simpatico vigile è stato impegnato a rincorrere Miguel, il pittoresco sosia spagnolo di Michele suo amore impossibile. Tuttavia proprio questa sua ricerca di Miguel lo ha spinto a incontrare l'affascinante dottor Sarti da cui è rimasto fortemente affascinato.

Dalla fiction alla realtà

Cosimo Alberti si unirà civilmente al suo compagno Cristian a Napoli lunedì 13 settembre, l'attore ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv riguardo alla sua unione.

Cosimo ha affermato che, dopo due anni di relazione, questo sarà per loro un traguardo molto importante ed ha aggiunto che ha voluto dichiararlo per far comprendere a tutti che il loro matrimonio è assolutamente normale. L'attore ha infine concluso affermando quanto lui tenga a tutelare i diritti delle persone omosessuali.

Gli amori impossibili di Cerry

Prima della pausa estiva Cerry ha divertito il pubblico con una breve storyline dai toni esilaranti in cui ha inseguito Miguel, sosia perfetto di Michele, entrambi interpretati dall'attore Alberto Rossi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Purtroppo anche stavolta Cerruti non ha potuto realizzare il suo sogno d'amore però nel finale di puntata è accaduto un evento imprevisto. Il simpatico vigile si è imbattuto nel dottor Bruno Sarti (Giovanni Caso) e ne è rimasto ammaliato, tuttavia ora c'è da capire se questo sarà l'ennesimo fallimento sentimentale o se il vigile potrà avere finalmente anche lui una degna storia d'amore.

Il dottor Sarti

Il dottor Sarti è presente nella soap Un posto al sole da un po' di tempo, ma non c'è stata mai la possibilità di approfondire il suo personaggio.

Spesso è apparso in ospedale assieme ad Ornella (Marina Giulia Cavalli), i due oltre ad essere colleghi, sembrano essere anche amici ma, a parte questo dettaglio trascurabile, non si conosce praticamente nulla di personale di questo personaggio. Nelle anticipazioni non viene ancora svelato se il dottor Sarti sia o meno omosessuale, si sa solo che Cerruti avrà pensieri soltanto per il suo nuovo amore al punto che dimenticherà persino Michele.

Nel frattempo però Tiziano (Lucio Caizzi) fraintenderà l'atteggiamento di quest'ultimo nei confronti di Cerruti.