Nelle puntate tedesche di Tempesta d'amore (di cui non si conosce la data di trasmissione in Italia, a causa della differenza di programmazione), tante cose cambieranno. Non soltanto per via della gravidanza di Eva, che aspetta presumibilmente un bambino da Christoph, ma anche per via dell'arrivo di Elmar. Il misterioso uomo si presenta come il padre di Denise.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: arriva il finto padre di Denise

Sempre più gelosa del rapporto venutosi a creare tra Denise e suo padre Christoph, Annabelle deciderà di mettere i bastoni tra le ruote all'odiata sorella.

Per fare questo, invertirà un test del DNA in maniera tale che risulti la Saalfeld come figlia illegittima dell'albergatore. In verità, è proprio la Sullivan ad essere frutto di una relazione extraconiugale: dopo aver assistito al fallimento di questo piano ed alla felicità di Denise al fianco di Joshua, Annabelle perderà la pazienza.

La dark lady tenterà di uccidere la sorella per ben due volte, senza risultato, arrivando addirittura a sognare il momento del suo funerale.

Annabelle, però, si renderà conto che tutti i suoi piani stanno fallendo, così deciderà di ingaggiare un uomo. Quest'ultimo prenderà il nome di Elmar e dovrà fingere di essere il padre biologico di Denise.

Pur presentandosi inizialmente come un semplice appassionato d'arte, Elmar rivelerà a Denise di essere suo padre. La ragazza inizialmente sarà titubante, ma anche per via dell'allontanamento temporaneo di Christoph, si avvicinerà molto al suo presunto papà.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà un prestito ingente, concessogli da Elmar, a causa del furto di alcuni quadri a cui la Saalfeld teneva molto.

Annabelle spinge Denise a rubare

A questo punto, Elmar rivelerà a Denise che è sotto ricatto da parte di Christoph da ormai svariati anni. La ragazza andrà su tutte le furie e non riuscirà più a fidarsi di quello che è il vero genitore. In questo frangente, interverrà Annabelle, desiderosa di portare a termine il suo piano.

La Sullivan parlerà a Denise della presenza di una cassaforte da Christoph, di cui le svelerà la combinazione. Se andrà ad aprirla, troverà tutti i documenti compromettenti con cui Christoph ricatterebbe Elmar. L'obiettivo di Annabelle sarà quello di far cogliere in flagranza Denise da Christoph, in maniera tale da farla arrestare o almeno allontanare dalla famiglia.

Apparentemente, però, il piano non andrà a buon fine in quanto la Saalfeld non vorrà spingersi addirittura a rubare.

Ma se pressata da Elmar, potrebbe compiere passi falsi... attendiamo ulteriori spoiler tedeschi per scoprire cosa deciderà di fare Denise.