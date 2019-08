Si tratta di un momento importante per Lino Guanciale che è divenuto nel corso di questi anni il protagonista indiscusso di diverse fiction in onda su Rai uno. L'attore ha trovato la giusta dimensione per quanto riguarda l'amore e sembra che, con la nuova fidanzata Antonella, stia vivendo una storia piena di emozioni. L'interprete è di nuovo innamorato e ha avuto modo di presentare la compagna ai fan attraverso una foto pubblicata sui social in occasione della giornata mondiale del bacio, alcuni mesi fa.

L'avezzanese ha vissuto una storia d'amore durata dieci anni con l'ex fidanzata Antonietta Bello. L'attore ora ha ritrovato la felicità con Antonella, dalla quale sembra inseparabile dalla primavera, periodo in cui ha avuto inizio la relazione. Lino Guanciale, in diverse interviste, ha raccontato di essere impegnato in molti progetti lavorativi e di essere diviso tra televisione, cinema e teatro. Il lavoro lo tiene impegnato molte ore al giorno ma Guanciale riesce a dedicare del tempo alla compagna con la quale trascorre piacevoli ore di relax. I due si sono conosciuti all'Università Bocconi di Milano, dove è scattato il colpo di fulmine.

La relazione tra Lino e Antonella procede a gonfie vele

La fidanzata di Lino Guanciale lavora nell'Ateneo milanese in qualità di ricercatrice. L'attore ha tenuto una lezione con gli studenti presso l'università e proprio in questa occasione ha conosciuto Antonella. Il famoso settimanale "Di Più" ha dato ulteriori informazioni sulla relazione tra l'attore e la ricercatrice. Lino e Antonella farebbero sul serio al punto che, nella scorsa settimana, ci sono state le presentazioni in famiglia. Guanciale ha infatti presentato la nuova fidanzata ai genitori e al fratello, ai quali è particolarmente legato.

Gli amici di Lino sono certi che si tratti di una storia seria

Non sono mancati i commenti degli amici dell'attore, che hanno svelato alcune curiosità intorno alla relazione al settimanale: "Lino fa davvero sul serio". Queste dichiarazioni confermerebbero che ci sono i presupposti per parlare di una relazione d'amore importante. Potrebbe trattarsi del momento giusto per Guanciale di costruire una famiglia.

Da pochi mesi Lino Guanciale ha festeggiato i suoi quarant'anni e, in alcune interviste, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe metter su famiglia. Antonella potrebbe essere proprio la donna giusta al fianco del protagonista de 'La porta rossa', come sperano e credono i suoi affezionati amici. Lino Guanciale sta portando avanti la sua relazione con discrezione, nonostante conceda talvolta qualche scatto privato sul suo profilo Instagram.