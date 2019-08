Manca veramente poco alla conclusione della Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), campionessa di ascolti su Canale 5 di questi mesi estivi. Negli ultimi episodi attesissimi della soap turca si prevedono svariati colpi di scena, infatti le malefatte di Hakan Onder verranno tutte scoperte. Tutto incomincerà nel momento in cui Demet, esausta delle minacce del consorte, deciderà di registrare la conversazione dell'uomo dove riconfermerà di essere il responsabile della morte di Demir e Zeynep.

Bitter Sweet: Demet contro il consorte, la Pinar chiede il divorzio

Le anticipazioni delle prossime puntate di Bitter Sweet in onda a settembre, svelano che Demet si vendicherà del consorte Hakan per avergli fatto ammazzare Tahir con un imbroglio. La perfida bionda determinata a farla pagare all’uomo che ha sposato, gli farà ribadire i crimini di cui è responsabile inclusa la sua complicità nell'assasinio dei familiari di Bulut.

Ovviamente la confessione verrà registrata dalla signora Onder. Il registratore con la rivelazione per inchiodare il malvagio appaltatore andrà a finire tra le mani di Deniz, sarà così che scoprirà la brutale verità sulla scomparsa prematura del suo caro familiare e la novità lo porterà a infuriarsi molto con Demet. Quest'ultima in seguito racconterà al fratello di non aver avuto il coraggio di denunciare il consorte perché l'ha minacciata fin da subito, dopo ciò dovrà vedersela con il diretto interessato.

Intanto avverranno altre vicende che vedranno il coinvolgimento di Nazli e Ferit. I dilemmi inizieranno nel momento in cui la chef sarà sotto minaccia di Hakan, che le concederà solo alcuni giorni per avere il divorzio dall'Aslan, se non vorrà vedere Asuman dentro una prigione con l'accusa di aver freddato il suo tirapiedi Muzzafer. Gli spoiler della prima settimana di settembre riguardanti le puntate di Bitter Sweet inoltre, ci rivelano che, purtroppo la Pinar, impaurita per il futuro di sua sorella deciderà così di presentare la domanda di divorzio al tribunale.

Fortunatamente il giudice non accoglierà la richiesta di Nazli, al contrario, le consiglierà di andare con Ferit a fare terapia di coppia. Hakan non reagirà bene, infatti ritornerà a parlare con la chef dicendole che non ha più voglia di attendere i suoi comodi. In seguito i coniugi Aslan proseguiranno ad avere delle litigate, procurando un grande dispiacere a Bulut.

Deniz vuole raccontare il torto all'Aslan, la carcerazione dell'Onder

Sempre le trame di Bitter Sweet rivelano che Deniz, avendo in pugno una prova schiacciante per comprovare la colpa del cognato con il brutale decesso dei genitori del piccolo Bulut, comunicherà a Ferit di volerlo vedere per fargli sapere la sconcertante novità che ha scoperto sull'Onder.

Nel frattempo Hakan, avendo capito di essere stato tradito da Demet, andrà ad affrontarla, qui intimerà alla consorte di fare le valigie e scappare con lui da Instabul. Il malvagio appaltatore, dopo aver preparato la sua partenza precipitosa, entrerà nella villa degli Aslan, dove ricatterà Nazli puntandole un'arma al collo. Per fortuna a casa arriverà Ferit, per questo motivo il rivale si infurierà ulteriormente.

L'Onder quando si ritroverà di fronte a sé l'Aslan, preso dalla pazzia ammatterà di detestarlo per via di sua madre, in quanto Leman ha avuto una relazione segreta con suo padre in passato. Alla fine del pericoloso conflitto il marito della chef riuscirà a far rinchiudere in galera il suo nemico.