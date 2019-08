Uomini e donne riapre ufficialmente i battenti. Maria De Filippi insieme a tutto il suo cast, nella giornata odierna, darà il via alle registrazioni del Trono Classico. Gli studi Elios di Roma sono, infatti, pronti ad accogliere i nuovi protagonisti dello show. Chi siederà sul trono? Per quanto riguarda i volti femminili, nei giorni scorsi sono state ufficializzate le troniste Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche; mentre al momento c'è ancora un po di mistero intorno alle figure maschili. Ipotesi portano all'ex concorrente di Temptation Andrea Filomena e l'ex gieffino Daniele Dal Moro.

U&D: i tronisti potrebbero arrivare da Temptation e dal Gf

Nelle scorse settimane, infatti, sono state diverse le indiscrezioni secondo le quali Andrea Filomena e Daniele Dal Moro sarebbero stati scelti come nuovi tronisti. Il primo, quasi tradito dalla fidanzata a Temptation Island, è riuscito a entrare nel cuore di migliaia di telespettatori, i quali sarebbero desiderosi di vederlo nuovamente sugli schermi di Canale 5.

Per quanto riguarda Dal Moro, invece, è di pochi giorni fa la notizia secondo la quale l'ex gieffino ha rifiutato la partecipazione a Temptation Island come tentatore, il che lascia pensare che la De Filippi potrebbe avergli offerti un posto all'interno di Uomini e Donne. Daniele di recente si è recato a Roma forse, secondo un'indiscrezione del sito Gossip Tv, per limare gli ultimi dettagli ed entrare a far parte del cast come tronista. L'ex finalista del Grande Fratello era gia stato scelto, in passato, come corteggiatore di Sonia Lorenzini.

In ogni caso, tra poche ore, verranno svelati definitivamente i nomi dei partecipanti a questa nuova edizione del Trono Classico, visto che oggi si svolgerà la prima registrazione del dating show.

Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, chi sono le nuove troniste di Uomini e Donne

"Sono una piagnona. Anche davanti al telegiornale, parte la lacrimuccia", con queste parole inizia il video di presentazione di Giulia Quattociocche, nuova tronista scelta da Maria De Filippi. La ragazza, attualmente studentessa, ha raccontato durante il provino istanti della sua vita: "Questa estate lavoro perché ho dato la mia parola ad un amico.

Ha un ristorante. Gli serviva una mano, ci sto. Vado una settimana in Sardegna con una mia amica, il ragazzo e mia mamma. Me la porto spesso. Lei non mi fa pagare tutto. Le do' una grande mano". Parole queste che fanno capire che tipo di persona sia Giulia, ovvero una persona semplice con dei valori e molto legata alla mamma.

Sara Tozzi invece, viene da Modena, ha 22 anni e come lavoro fa la barista.

Sara, nel video di presentazione, ha parlato della sua famiglia: "Mia sorella ha 20 anni e mio fratello ne ha 11. Non siamo tutti e tre figli degli stessi genitori. I miei sono separati da ormai 16 anni e mio padre ha avuto un altro figlio dalla sua compagna. Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli". Sara inoltre è una ex tentatrice di Temptation Island.