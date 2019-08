La soap Un posto al sole tornerà oggi 27 agosto su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa. La puntata odierna ripartirà dal desiderio di Marina Giordano di provare l'innocenza del padre Arturo, condannato molti anni prima per un omicidio mai commesso. Latitante da decenni e gravemente malato, l'uomo si è rivolto alla figlia dopo una lunga assenza per chiederle il suo aiuto. Ma non sarà facile, a distanza di così tanto tempo, trovare le prove che dimostrino che non ha avuto alcun ruolo nel delitto.

La puntata di ieri si è conclusa con il faccia a faccia dell'imprenditrice con Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo ucciso. E proprio dal confronto con lui potrebbero nascere delle conseguenze non troppo positive nella ricerca della verità. Proseguendo con le anticipazioni della puntata odierna della soap partenopea, ci saranno delle novità anche in merito al ritorno dalle vacanze di Vittorio e della famiglia di Otello.

Un posto al sole anticipazioni: il grave errore di Marina

La puntata di Un posto al sole di questa sera si aprirà proprio dall'incontro di Marina e Fabrizio Rosato, interpretato dal noto attore Giorgio Borghetti. Doppiatore tra i più conosciuti in Italia, Borghetti si è già dilettato in passato in altre fiction e soap, recitando in Centovetrine, Ricominciare ed Incantesimo. La sua partecipazione sarà proprio collegata a Marina e alla storia del padre Arturo e fin da oggi 27 agosto risulterà chiaro che i colpi di scena non mancheranno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Secondo quanto riportano le anticipazioni, infatti, la mossa impulsiva della Giordano per riabilitare il nome del padre potrebbe ritorcersi contro di lei. Rischierà di causare il suo arresto dopo anni di latitanza? In attesa di scoprirlo, le trame odierne concederanno spazio anche al piano di Silvia per riappacificare Otello e Teresa. La moglie di Michele sarà, infatti, decisa a trovare una strategia per fare in modo che la coppia resti insieme nonostante la lontananza.

Trame Un posto al sole del 27 agosto: il ritorno di Vittorio dalle vacanze

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di oggi 27 agosto, Alex si troverà a fare i conti con i problemi familiari in attesa del ritorno di Vittorio a Napoli. Il giovane Del Bue ha trascorso insieme al padre qualche giorno fuori città, periodo che potrebbe essergli servito per riflettere sui suoi sentimenti per Alex e Anita.

Per lui potrebbe quindi essere arrivato il momento di prendere la sua decisione su una delle due ragazze, proprio in una fase non troppo semplice della vita della cameriera del Vulcano. Poco prima della pausa estiva, infatti, lei e Mia hanno incontrato il padre, rendendo noto che si tratta di Carla Parisi, il primo personaggio transgender della storia della soap.