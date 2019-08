Le polemiche scoppiate in estate intorno alla redazione di Uomini e donne potrebbero aver sortito i risultati sperati dai telespettatori del programma. Gran parte del pubblico, infatti, aveva manifestato il desiderio di non vedere tra i nuovi tronisti i soliti volti noti: dunque basta ex corteggiatori, ex single di Temptation Island o personaggi in qualche modo legati al mondo dello spettacolo. Era emersa l'esigenza di seguire finalmente persone vere, che non fossero alla ricerca di follower facili o di sponsorizzazioni per le proprie pagine social, situazioni queste che in passato avevano già messo in discussione la credibilità della trasmissione.

E così l'annuncio della prima tronista ufficiale dell'edizione 2019-20 del Trono Classico è stata accolta positivamente dai fan del dating-show di Maria De Filippi: si tratta di Giulia Quattrociocche, un volto del tutto inedito nel panorama televisivo.

Uomini e Donne: Giulia non è famosa

Nella scorsa edizione, la redazione di Uomini e Donne ha optato per dei tronisti già ampiamente conosciuti ai telespettatori di Canale 5: ex corteggiatori quali Giulia Cavaglià, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ex tentatrici come Teresa Langella e persino un'influencer, Angela Nasti (sorella dell'ex isolana Chiara).

L'annuncio pubblicato ieri 26 agosto negli account ufficiali del dating-show ha stupito molti fan del programma: la prima tronista sarà Giulia Quattrociocche, 27enne romana del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo. Nei suoi trascorsi, infatti, non c'è nulla su Canale 5 o sul piccolo schermo, come confermato dalla ragazza stessa, di cui è stato mostrato il provino.

Giulia, infatti, è una studentessa di Giurisprudenza che in futuro sogna un lavoro semplice.

Queste le sue parole: "Da grande vorrei fare un lavoro modesto, che mi faccia stare tranquilla, che mi possa permettere di far stare tranquilla mia mamma, e che mi permetta di costruire una famiglia, non ho troppi grilli per la testa".

Il pubblico accoglie favorevolmente la decisione

C'era bisogno di un'inversione di rotta nei meccanismi di Uomini e Donne e così è stato, quantomeno nella scelta della prima tronista della prossima edizione del Trono Classico.

L'ufficializzazione di Giulia Quattrociocche è stata accolta con un plauso dai telespettatori del dating-show e persino da alcuni critici, sempre pronti a manifestare i propri sospetti, tra i quali spicca Deianira Marzano.

È sufficiente leggere i commenti sul post di Instragram di Uomini e Donne per capire come le opinioni siano positive: "Già che non sia ex corteggiatrice, ex tentatrice, ex aspirante Miss Italia ed ex 'fidanzata di...' me la fa andar bene"; "finalmente una ragazza normale, con una vita normale, carina e non bambolona rifatta.

Bravi!".

Non è mancato comunque un pizzico d'ironia nei confronti della nuova tronista da parte di chi ha sottolineato come sia un po' in ritardo nel suo percorso universitario, o da chi ritiene che a breve partiranno le solite sponsorizzazioni sui social.