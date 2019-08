Mancano solo pochi giorni alla fine della 23^ stagione di Un posto al sole, che chiuderà ufficialmente i battenti venerdì 9 agosto. La soap andrà poi in pausa per due settimane e tornerà regolarmente in onda lunedì 26 agosto, a partire dalle ore 20:45 su Rai 3. L'inizio della 24^ stagione sarà caratterizzato da due graditi ritorni: il primo è stato annunciato qualche giorno fa e riguarda l'attrice Ilenia Lazzarin, interprete di Viola Bruni.

Il secondo concerne, invece, Valentina Pace che ha già ripreso a girare dopo un periodo di pausa maternità dovuta alla nascita della sua bambina Matilde. Elena e Viola dovrebbero quindi rientrare a Napoli rispettivamente da Londra e da Torino.

Un posto al sole anticipazioni: Valentina Pace ha già ripreso a girare

Elena Giordano aveva lasciato Napoli qualche mese fa per prendersi un periodo di riflessione dopo l'aborto e la fine della sua storia con Valerio Viscardi.

Questo trasferimento era, in realtà, l'espediente narrativo per giustificare la gravidanza dell'attrice Valentina Pace, in attesa della sua secondogenita Matilde. Fin dall'inizio, l'attrice aveva confermato di voler tornare quanto prima a recitare a Un posto al sole e tale promessa è stata mantenuta. La Pace appare, infatti, già in alcuni video pubblicati sui social network in occasione della fine delle riprese della stagione e il fatto non lascia dubbi sulla sua imminente presenza nelle trame della soap.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Ma quale sarà il suo ruolo? Ora che Valerio non vive più a Napoli, Elena dovrebbe unirsi alla madre in un periodo particolarmente impegnativo per la famiglia Giordano, considerando che Marina sta lottando per dimostrare l'innocenza del padre Arturo in un omicidio. Anche Elena dovrebbe quindi fare la conoscenza del nonno, aiutandolo in questa sua nuova vita.

Insieme a Elena tornerà anche Viola

La notizia del ritorno a Un posto al sole di Ilenia Lazzarin risale, invece, a qualche giorno fa.

L'attrice aveva partecipato alla cerimonia della presentazione dei palinsesti Rai e aveva incuriosito i telespettatori della soap partenopea. Proprio in relazione a una domanda pubblicata sulla rivista DiPiù, l'interprete di Viola Bruni aveva confermato di essere ormai prossima al ritorno nel cast. Queste le sue parole: "Viola tornerà sul set di Un posto al sole. Già a settembre sarò sul set e credo che da metà ottobre andrà in onda la puntata del mio ritorno".

Come per Elena, anche Viola si rivedrà a Napoli dopo un periodo lontano dalla città. Nel suo caso, il trasferimento a Torino era avvenuto per seguire il marito Eugenio Nicotera e solo di tanto in tanto, la coppia si era rivista in Campania per una visita alla famiglia.