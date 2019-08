Continua l'appuntamento con l'appassionante Serie TV turca, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (nome originale Dolunay) campionessa di ascolti di Canale 5. Dalla settimana entrante, lunedì 19 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi, nei quali si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli, Demet ucciderà Tahir mentre Fatos chiederà l'aiuto di Tarik.

Bitter Sweet, le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 agosto

Gli spoiler sulle prossime puntate di Bitter Sweet svelano che Ferit sceglierà di portarsi Nazli alla mostra di Deniz.

La cuoca non si mostrerà felice della decisione. La sua mattinata, infatti sarà molto difficile sia dal punto di vista lavorativo che di quello familiare. Nel frattempo Engin prenderà la decisione di allontanarsi da Fatos e, ben presto in comune accordo sceglieranno di rimanere buoni amici mentre la Piran e l'Aslan faranno finta che il loro matrimonio proceda nei migliori dei modi per il bene del nipote.

Asuman al contrario, domanderà al Kaya se può passare la notte in casa sua non prendendo in considerazione gli avvisi della sorella. Più tardi la giovane riceverà la notizia che il musicista è in ospedale per via di un brutto incidente in motocicletta, a quel punto, Asuman sfrutterà la rottura al braccio sinistro di Deniz per occuparsi di lui. Intanto Demet andrà a trovare il fratello, in questa occasione la donna cercherà d'indurlo a deporre contro Ferit all'udienza.

Gli spoiler della prossima settimana Bitter Sweet inoltre, ci rivelano che i coniugi Aslan avranno paura che la Piran junior possa spifferare che il loro matrimonio è solo una messa in scena. Tahir al contrario, verrà assunto come tirapiedi di Hakan mentre Fatos e Engin verranno a conoscenza del segreto che tiene uniti Nazli e Ferit. I due sapranno la verità da Saban. Nello stesso momento, anche Deniz scoprirà che le nozze tra i coniugi Aslan sono una finzione.

Sempre le anticipazioni delle prossime puntate Bitter Sweet - Ingredienti d'amore dal 19 al 23 agosto 2019 rivelano che i due penseranno fin da subito di essere stati traditi ancora una volta da Asuman. Quest'ultima farà finta di andare d'accordo con l'Onder e Demet, tanto che questi ultimi si infurieranno moltissimo con lei non appena comprenderanno di essere stati imbrogliati. A poche ore dell'udienza, l'affarista e il musicista avranno un duro battibecco, tanto che quest'ultimo accuserà il suo rivale in amore di complottare contro di lui.

Demet scopre la verità sulla morte di Demir e Zeynep

Nel frattempo la Piran e il marito metteranno piede nell'aula del tribunale, dove Deniz si mostrerà furioso e pronto a scagliarsi contro di loro dopo aver saputo che gli hanno raccontato una bugia sulla loro unione civile. In quell'istante il ragazzo sembrerà deporre a favore della sorella e del terribile cognato. Intanto Asuman sarà sempre più presa sentimentalmente dal fratello di Demet. Proprio quest'ultima apprenderà che l'Onder è coinvolto nell'assassinio dei genitori di Bulut tanto da avere un feroce conflitto con lui.

Hakan incastra sua moglie

Al tempo stesso, Nazli non avrà il denaro per versare il pagamento di una rata del mutuo che ha fatto per aprirsi il ristorante mentre la Kaya sceglierà di lasciare il marito, se solo l'uomo non la forzasse a rimanere con lui. Intanto Fatos sarà impaurita dopo che un ladro si è intrufolato in una casa nella stessa via dove abita, tanto da considerare l'idea di chiamare Engin, ma alla fine la donna chiamarà Tarik.

Il maestro di Bulut vuole parlare con Nazli

Al ristorante Nazli riceverà una telefonata dalla scuola, nel quale verrà avvisata che Bulut ha schiaffeggiato un bambino della classe. Nel bosco l'Onder preparerà un tranello per Demet. L'uomo infatti, farà in modo che la Kaya ammazzi Tahir, segregato dietro l'ingresso di una casa incustodita nella boscaglia. A tal riguardo, Hakan girerà un filmato al momento del delitto in modo da poter minacciare la consorte, semmai esprimesse il pensiero di denunciarlo alla polizia. In seguito la sorella di Deniz turbata otterrà rifugio nell'alloggio del fratello. Per finire la cuoca di cibo giapponese allestirà una festa di compleanno per il consorte grazie alla collaborazione di Fatos e Engin.