Venerdì 30 agosto ritornerà su Real Time Bake Off Italia, il cooking show in cui si sfideranno i migliori pasticceri amatoriali, decisi a conquistarsi il titolo di vincitore e intraprendere una probabile carriera nel mondo della pasticceria. Tante sono le novità e le prove che i 18 aspiranti pasticceri dovranno affrontare, sottoponendosi al severo giudizio dei tre giudici: Clelia d'Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam. A guidarli, invece, sarà ancora una volta Benedetta Parodi, che nella prima puntata sarà affiancata da un ex vincitore del programma: Carlo Beltrami, che tornerà nelle vesti di giudice d'eccezione.

Il tendone di Bake Off ambientato negli anni '50

La 7^ edizione del programma più dolce della televisione si prospetta ricca di novità, a cominciare dalla nuova collocazione del famoso tendone bianco: a ospitarlo sarà infatti lo splendido parco di Villa Borromeo d'Adda ad Arcore, in Lombardia, sotto al quale si raduneranno i nuovi concorrenti. Anche quest'anno verranno accolti dalla conduttrice Benedetta Parodi e dai tre giudici Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia d'Onofrio, che daranno loro del filo da torcere, mettendoli alla prova con sfide sempre più difficili.

Un'altra importante novità è l'ambientazione anni '50 che gli autori hanno deciso di ricostruire all'interno del tendone, che per l'occasione si trasformerà in un'allegra e vivace cittadina americana, in cui tutto sarà ordinato e dipinto di rosa, grazie ai fiori di ciliegio che adorneranno la grande pasticceria. L'angolo dei giudici, invece, diventerà una vera e propria cucina casalinga americana, in cui la familiarità sarà l'elemento cardine.

I concorrenti affronteranno una prova a sorpresa

Per quanto riguarda la gara, invece, i pasticceri dovrano destreggiarsi tra tre difficili prove: la prima prova sarà quella creativa, in cui i pasticceri, partendo da classici della pasticceria italiana e internazionale, dovranno far lasciare emergere tutta la loro fantasia e creatività; la seconda prova, invece, porterà i pasticceri a confrontarsi sul piano tecnico, replicando complesse ricette che i giudici valuteranno al buio.

La terza e ultima prova è la vera novità di quest'anno: Clelia d'Onofrio, infatti, deciderà di volta in volta quale sfida sottoporre ai concorrenti.

Tutte e tre le prove, inoltre, saranno molto importanti per decidere le sorti dei concorrenti: al termine di ognuna di esse, il migliore riceverà una serie di vantaggi che gli consentiranno di avere un bonus rispetto agli altri sfidanti in quelle successive.

Parte di queste sfide, poi, si svolgeranno in esterna in tre location d'eccezione: Disneyland Paris, Vignola in Emilia Romagna e Alberobello in Puglia.

Oltre alla consueta giuria, quest'anno arriveranno anche dei giudici speciali: nella prima puntata vedremo all'opera l'ex concorrente, nonché vincitore nell'edizione 2017 Carlo Beltrami. Dopo la vittoria, Carlo ha partecipato anche alle puntate speciali di Bake Off Stelle di Natale, aggiudicandosi nuovamente la vittoria.