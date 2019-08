Torna l'appuntamento con Beautiful, lo sceneggiato che narra le vicende delle famiglie Forrester e Logan. Nelle puntate Usa, trasmesse a fine agosto sulla Cbs, Bill Spencer riterrà che la caduta di Thomas Forrester è stata opera del karma, mentre Katie Logan dimostrerà di essere molto in ansia per le sorti di Brooke.

Beautiful: la caduta di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful incentrate sulle puntate americane in onda attualmente negli Usa, svelano che ci saranno dei grossi colpi di scena a riguardo il tragico incidente nel quale è rimasto vittima Thomas.

Purtroppo il tentativo di riappacificazione con Hope si concluderà nei peggiori dei modi. Il figlio di Ridge, infatti, sarà spinto da Brooke giù da un'altissima scogliera, in quanto credeva che volesse far del male alla figlia. Il Forrester senior, sopraggiunto in quegli istanti, la riterrà responsabile dell'incidente, tanto da scagliarsi come una belva contro di lei.

Bill prende le difese di Brooke

Del parere contrario sarà Bill, che prenderà le parti della Logan, nonché sua ex moglie.

Di conseguenza, le nozze tra quest'ultima e Ridge entreranno in grave crisi, mentre il padre di Douglas lotterà tra la vita e la morte in una stanza di un ospedale. A tal proposito, Ridge passeggerà nervosamente tra i corridoi della clinica, dove aspetterà il responso dei medici mentre Brooke gli ribadirà di non aver provocato volontariamente il suo incidente. Tesi avvalorata da Hope, che testimonierà che il Forrester aveva voluto solo un chiarimento dopo lo scambio delle culle.

Il Forrester 'tradisce' la moglie

Le trame americane di Beautiful in onda ad agosto in America, rivelano che Brooke ricorderà a Ridge che Thomas aveva dimostrato di meritarsi tale reazione visto le sue tante malefatte. Intanto il detective Sanchez comincerà a fare delle indagini sul tragico fatto, tanto che Bill dimostrerà di avercela nei confronti del Forrester. Lo Spencer, infatti, lo accuserà di aver mentito sulla finta morte di Beth a Liam.

Dall'altro canto, i litigi tra la Logan e lo stilista saranno sempre più frequenti, tanto che quest'ultimo trascorrerà una notte di passione con una donna misteriosa al termine di un furibondo litigio.

Lo Spencer contento dell'incidente di Thomas

La madre di Hope, invece, si avvicinerà al magnate, il quale crederà che il karma abbia giocato un ruolo importante nella caduta di Thomas. Lo Spencer, infatti, concorderà con Justin, Katie e Wyatt che il Forrester si sia meritato una trattamento del genero.

Infine Liam esprimerà parole d'odio nei suoi confronti, tanto da sperare che si risvegli in quanto vuole vendicarsi con le sue mani. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa avvincente story-line.