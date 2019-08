Billie Eilish furiosa su Instagram con Nylon Germany, magazine tedesco, che ha usato una sua immagine per la foto di copertina del prossimo numero. La rockstar, che compirà 18 anni il prossimo dicembre, appare calva e con le spalle nude, simile a un cyborg: niente di provocante, ma la cantante non ha apprezzato che tutto questo avvenisse a sua insaputa. Il numero di Nylon si occupa di “prodigi digitali” che stanno “ridefinendo il concetto di Teen Superstar”.

La copertina, realizzata da Marcel C. Wilkens, vede protagoniste, oltre a Billie Eilish, Lisa e Lena, le gemelle tedesche che spopolano sui social con i loro brevi video. Anche loro nella versione digitalizzata della loro immagine appaiono calve, senza camicia, degli avatar nei toni del rosa.

“Benvenuti nella prossima copertina, Billie Eilish è una delle tre stelle di copertina per il nostro nuovo numero 8 su Digital Prodigies, che uscirà venerdì prossimo”, così la rivista ha pubblicato orgogliosamente l’immagine ed annunciato i contenuti del nuovo numero in edicola.

Ma alla giovane popstar non ha fatto molto piacere. Quando ha visto sul profilo Instagram di Nylon Germany la sua immagine, è andata su tutte le furie, spiegando le sue ragioni con un commento al vetriolo sul post. “Cosa cavolo è questo?”, traducendo più moderatamente le parole della musicista californiana. E poi spiega punto per punto il suo stupore per quanto accaduto. Secondo quanto sostiene la cantante, Nylon non l'avrebbe informata della volontà di scrivere il pezzo ed anche il suo team sarebbe stato all'oscuro di tutto.

La Eilis non si sarebbe mai fatta una foto senza camicia e soprattutto non l'avrebbe mai utilizzata per farne una copertina. Vista la sua reazione, la rivista tedesca ha provato a spiegare le proprie ragioni con un post per “Billie Eilish e i suoi fan”. “Per questa copertina - scrive Nylon Germany - non è mai stata nostra intenzione creare un’immagine che potesse confondere o offendere Billie Eilish".

L'avatar creato è un’opera d’arte 3D creata per celebrare i suoi successi e "l’effetto positivo che ha avuto su milioni di persone in tutto il mondo". Ma, visto il malcontento che stava diffondendosi fra i supporter della giovane artista, la redazione ha rimosso l’immagine, raccogliendo l’invito di molti utenti di Instagram.

Perché Billie Eilish indossa abiti larghi

La star prende molto sul serio le rappresentazioni del suo corpo sui media.

In precedenza aveva spiegato che parte del motivo per cui indossa abiti larghi è dissuadere la gente dalle speculazioni sul suo corpo. Recentemente aveva spiegato: “Non voglio, e non vorrò mai che il mondo sappia tutto di me. E' per questo che indosso abiti larghi e oversize. Nessuno può avere un’opinione precisa di me perché semplicemente non ha visto cosa c’è sotto. Nessuno può dire che sono magra, grassa, che ho il sedere piatto o formoso.

Nessuno può dire niente di tutto ciò perché non lo sanno”. Poche settimane fa ha annunciato il lancio di una nuova linea di abbigliamento, in edizione limitata, in collaborazione con Freak City.