Billie Eilish è indubbiamente l'artista del momento e non solo perché il suo album Where Do We Go When We All Fall Asleep? ha già venduto oltre 2,5 milioni di copie nel mondo e la sua Bad Guy (recentemente reincisa con la partecipazione di Justin Bieber, uno dei suoi idoli) è tra le canzoni dell'anno, ma anche per il suo stile innegabilmente unico.

Billie Eilish ha un senso della Moda davvero singolare e chi meglio di lei poteva lanciare una linea di abbigliamento che si abbini perfettamente al suo stile e che la descriva alla perfezione?

La cantante 17enne americana, originaria di Los Angeles, ha annunciato il lancio di una nuova linea di abbigliamento, in edizione limitata, in collaborazione con i designer del brand Freak City. Gli abiti, ispirati ai graffiti, sono tutti decorati e avranno il suo nome su ogni capo.

Billie Eilish indossava già vestiti del marchio Freak City

La cantante di Bad Guy e Bury A Friend ha indossato spesso outift della Freak City sul palco e al di fuori, quindi non sorprende che stia collaborando proprio con questa compagnia.

La collezione di Billie Eilish per Freak City è composta da 10 capi e comprende magliette, felpe con cappuccio (hoodies), canotte e pantaloncini, tutte decorate con il suo nome e super colorate, proprio come lo stile della ragazza. I prezzi degli abiti oscilleranno tra i 40 e i 90 dollari e possono essere già ordinati online sul suo store digitale. Sul sito ufficiale della cantante potrete vedere le foto degli outfit in vendita.

Billie Eilish sceglie vestiti oversize: 'Non voglio che il mondo sappia tutto di me'

In un video, che fa parte della sua campagna pubblicitaria realizzata con Calvin Klein, l'artista ha rivelato al pubblico il vero motivo per cui indossa abiti larghi: “Non voglio, e non vorrò mai che il mondo sappia tutto di me. Voglio dire, è per questo che indosso abiti larghi e oversize" e ha continuato: "Nessuno può avere un'opinione precisa di me perché semplicemente non hanno visto cosa c'è sotto.

Nessuno può dire che sono magra, grassa, che ho il sedere piatto o formoso. Nessuno può dire niente di tutto ciò perché non lo sanno".

In un'intervista con il magazine musicale NME, fatta a inizio anno, Billie Eilish ha inoltre espresso la sua rabbia e il suo fastidio nei confronti del sessismo e la misoginia che regnano nel mondo, facendo proprio riferimento alle sue scelte di guardaroba. In quell'intervista, tra le altre cose, aveva detto: "Se fossi un ragazzo e indossassi questi abiti larghi, nessuno avrebbe battuto ciglio.

C'è gente là fuori che dice: Vestiti come una ragazza per una volta! Indossa abiti attillati, saresti molto più carina e la tua carriera sarebbe molto migliore!", ma Billie Eilish non la pensa così, e va dritta per la sua strada.