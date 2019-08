A poche ore da Juventus-Napoli, il primo big match della stagione bianconera, che si terrà domani alle 20,45 all’Allianz Stdium, piomba su Torino una brutta tegola. Come reso noto sul sito della Juventus, Giorgio Chiellini, nel corso dell’allenamento del pomeriggio ha riportato “la distorsione del ginocchio destro”. Come si può leggere nel bollettino medico diffuso dalla società torinese: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore”.

Giorgio @chiellini ha riportato durante l'allenamento odierno la distorsione del ginocchio destro e la lesione del legamento crociato anteriore.



Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.



➡️ https://t.co/xGfBPUjZRm pic.twitter.com/zXwVW817mU — JuventusFC (@juventusfc) 30 agosto 2019

Per il difensore della Juventus, sarà necessario un intervento chirurgico, a cui sarà sottoposto già nei prossimi giorni.

Lo stop previsto potrebbe essere piuttosto lungo. A Chielliini sono prontamente giunti sui social gli auguri e gli in bocca al lupo dei compagni di squadra e dei sostenitori.

Forza CAPITANO @chiellini , siamo tutti sempre al tuo fianco! pic.twitter.com/oEm45S6rIK — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 30 agosto 2019

A questo punto il caos del mercato in uscita potrebbe rivelarsi una benedizione, piuttosto che una “rottura di scatole”, come l’aveva definita oggi pomeriggio nella tradizionale conferenza stampa pre-match Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ancora lontano dalla squadra a causa della polmonite.

Anche domani il mister non sederà in panchina, sarà tuttavia in collegamento con il suo staff. Visto l’infortunio di Giorgio Chiellini, la paventata cessione del difensore centrale Daniele Rugani alla Roma di Fonseca, in tandem con Mario Mandzukic potrebbe essere rinviata, quantomeno a gennaio quando il capitano juventino potrà tornare in campo. E così bisognerà accelerare l’inserimento nel gruppo e nel gioco di Maurizio Sarri di Mathijs de Ligt, il giovanissimo difensore dell’Ajax che è stato il grande colpo di Fabio Paratici in questa sessione di mercato.

Già domani potrebbe essere schierato dal primo minuto e sarebbe un debutto d'eccezione dell'olandese all’Allianz Stadium, contro la squadra che nelle ultime stagioni ha contrastato maggiormente il predominio juventino nel campionato italiano di Serie A.

De Ligt il terzo acquisto più caro di sempre

Il trasferimento di De Ligt dall’Ajax alla Juventus, è terzo nella classifica degli acquisti più costosi di sempre della Juventus.

La trattativa record parte da 70 milioni di euro, più bonus. Il calciatore più costoso di sempre rimane Cristiano Ronaldo, con i 117 milioni che i bianconeri lo scorso anno hanno dovuto sborsare al Real Madrid per il cartellino del cinque volte Pallone d’oro. Il secondo gradino del podio spetta a Gonzalo Higuain per cui nel 2017 la Juve dovette versare ben 90 milioni al Napoli perché si privasse dell’amato Pipita.

Ora con l'infortunio a Chiellini, il giovane olandese avrà l'opportunità, e al tempo stesso la responsabilità, di mostrare tutto il proprio valore.