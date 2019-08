Bitter Sweet, la soap turca campione di ascolti in questa torrida estate, si appresta a mandare in onda episodi ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 26 al 30 agosto, rivelano che Demet, dopo aver scoperto la verità su suo marito Hakan, deciderà di vendicarsi di lui. Intanto, in città arriverà Pelin, un'ex fidanzata di Ferit e Nazli. La cuoca apparirà piuttosto gelosa della ragazza. Infine, Hakan cercherà di mandare in rovina Ferit inserendo una nuova spia all'interno dell'azienda.

Bitter Sweet, Pelin arriva in città

Le trame di Bitter Sweet dal 26 al 30 agosto, svelano che Nazli organizzerà una festa a sorpresa per il compleanno di Ferit invitando alcuni suoi vecchi amici. Tra questi ci sarà la bella Pelin, un'ex fidanzata dell'imprenditore che sembra essere ancora innamorata di lui. Hakan sarà sempre più determinato a rovinare Ferit e, per tale motivo, metterà una nuova spia all'interno della Pusula Holding.

Fatos andrà ad un appuntamento con un famoso stilista che potrebbe aiutarla a sfondare nel campo della moda. Ferit cercherà Tahir da tutte le parti ma non riuscirà a trovarlo mentre Nazli comincerà a dare lezioni di cucina. Grazie alla festa di compleanno, Ferit e Nazli torneranno ad essere complici dopo un lungo periodo fatto di incomprensioni. Tuttavia, ci sarà una novità non proprio piacevole, l'arrivo in città di Pelin, l'ex avvenente fidanzata di Ferit che ha solo voglia di vendicarsi.

Demet mette in atto il piano di vendetta contro Hakan

Nazli scoprirà che Pelin è l'ex ragazza di Ferit e ciò creerà non pochi dissidi nella coppia. Hakan e Demet diranno che Pelin ha subito un aborto e Ferit ci crederà rimanendo tra l'altro molto turbato dalla cosa. Il giovane, a quel punto, senza informare la Piran, chiederà alla sua ex di incontrarsi per chiarirsi. Nazli, nel tentativo di capire quali siano le intenzioni di Pelin con Ferit, la inviterà a casa.

Cihan, la spia messa in azienda da Hakan, cercherà di far fare altri investimenti all'Aslan allo scopo di mandarlo in rovina. Demet, dopo aver scoperto che Hakan è coinvolto nell'assassinio di suo fratello, sarà disperata. La donna riuscirà a trovare un registratore e darà inizio al suo piano di vendetta nei confronti di Hakan. La Onder riuscirà a farlo confessare e a registrare il tutto.

Hakan stringe un accordo con Pelin

Nazli nutrirà moltissimi dubbi su Pelin: in seguito, troverà una foto di lei in compagnia di Ferit in un libro.

La stampa farà un reportage sul ristorante e Nazli e Manami si ritroveranno a dover intrattenere i giornalisti che staranno aspettando Ferit, il quale purtroppo sarà in ritardo proprio perché si troverà insieme a Pelin. Inoltre, l'attività commerciale sarà piena di un gruppo di signore che hanno deciso di fare una rimpatriata. Demet continuerà a nutrire la sua vendetta nei confronti di suo marito Hakan.

Quest'ultimo, intanto, farà un accordo con Pelin.