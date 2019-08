Bitter Sweet, torna dopo la settimana di pausa di ferragosto con nuovi ed emozionanti colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 19 al 23 agosto, rivelano che Demet scoprirà che dietro alla morte di suo fratello c'è Hakan e deciderà di lasciarlo. L'uomo però, la ricatterà ed in seguito la costringerà a commettere un omicidio a sua insaputa. Intanto, Deniz farà un incidente in moto e finirà in ospedale mentre Asuman litigherà con Nazli e si trasferirà a casa del giovane per assisterlo durante il periodo di convalescenza. Infine, Nazli organizzerà una festa a sorpresa a Ferit per il suo compleanno.

Bitter Sweet, Deniz finisce in ospedale

Le anticipazioni Bitter Sweet dal 19 al 23 agosto, rivelano che Deniz organizzerà una mostra e Ferit deciderà di prendervi parte insieme a Nazli, la quale però non ne sarà per nulla entusiasta. La giovane vorrebbe non andarci, in quanto ha avuto una giornata molto faticosa sia al lavoro che in famiglia. Engin si recherà a casa di Fatos e le confesserà di aver capito che non sono fatti per stare insieme e che sarebbe meglio se chiudessero la loro relazione.

La ragazza, che ha cercato in tutti i modi di dirgli che non voleva più sposarlo, sarà sollevata dalla decisione dell'imprenditore ed i due resteranno amici. Nazli e Ferit fingeranno che tra loro vada tutto bene per il bene del piccolo Bulut. Asuman litigherà con Nazli ed andrà via di casa chiedendo ospitalità a Deniz per la notte e non farà caso alle continue chiamate della sorella. Poco dopo, Deniz non farà ritorno a casa e Asuman scoprirà che è in ospedale a causa di un incidente con la moto.

Deniz scopre il segreto di Nazli e Ferit

Asuman si recherà in ospedale da Deniz che tutto sommato sta bene. Subito dopo, deciderà di trasferirsi a casa e si prenderà cura di lui durante tutto il periodo in cui dovrà stare a riposo. Il processo per l'affidamento di Bulut si avvicina e Demet chiederà a suo fratello Deniz di schierarsi dalla sua parte testimoniando contro Ferit. Asuman ha scoperto che il matrimonio tra Ferit e sua sorella è falso ed i due temeranno che la giovane possa rivelare il loro segreto.

Hakan deciderà di assoldare Tahir come suo scagnozzo, ma prima di farlo lo sottoporrà ad una prova. Nel frattempo, Fatos ed Engin parlando scopriranno che tutti e due sanno che il matrimonio dei loro amici è solo una messinscena.

Intanto, Ferit e Nazli si recano da Saban per sapere la verità, ma il ragazzo per timore fugge via. Deniz scoprirà il segreto di Nazli e Ferit, i quali crederanno che a rivelarglielo sia stata Asuman.

Il giovane prenderà subito le difese della sua amica dicendo loro che non è stata lei. Hakan e Demet chiederanno ad Asuman di collaborare nuovamente con loro, la ragazza, però li farà arrabbiare moltissimo finendo per accettare la loro proposta. La mattina precedente al processo Ferit e Deniz avranno uno scontro molto acceso e quest'ultima minaccerà l'amico di schierarsi contro di lui durante l'udienza.

Il processo per l'affidamento ha inizio e Ferit e Nazli temeranno che Deniz possa rivelare in aula il segreto sul loro matrimonio rovinando tutto. Intanto, il rapporto tra il giovane ed Asuman diventerà sempre più intimo.

Demet scopre che Hakan ha fatto uccidere suo fratello

Hakan intavolerà una conversazione con il suo scagnozzo Bekir in casa sua e Demet la ascolterà e finirà per scoprire che suo marito è il mandante dell'omicidio di suo fratello. La donna deciderà di affrontarlo ed i due avranno una furiosa lite durante la quale l'Onder ammetterà le sue colpe. Nel frattempo, Nazli si renderà conto di non essere in grado di pagare il mutuo aperto per aprire il ristorante. Demet, dopo la terribile scoperta su suo marito, deciderà di lasciarlo, ma quest'ultimo si arrabbierà e la costringerà a restare con lui e la inviterà a riflettere sugli errori da lei commessi. Un ladro ha svaligiato la casa di una persona nella stessa strada dove abita Fatos che infatti sarà terrorizzata dall'evento. La giovane penserà di chiamare Engin, ma poi preferirà restare in compagnia di Tarik. Nazli sarà al ristorante quando riceverà una chiamata dalla scuola dove va Bulut e scoprirà che il piccolino ha picchiato un compagno.

Hakan costringe Demet ad uccidere Tahir

Hakan avrà paura che la consorte lo denunci per la morte dei genitori di Bulut e così la convincerà a sparare contro una porta in modo da scaricare la tensione accumulata. Demet accetterà di farlo e senza saperlo finirà per uccidere il povero Tahir. L'Onder filmerà il tutto, in modo da poterla ricattare nel caso in cui lei decidesse di sporgere denuncia contro di lui. Demet, dopo gli ultimi avvenimenti, sarà completamente sconvolta e non troverà altra soluzione che fuggire da Deniz. Nazli si ricorderà all'ultimo momento del compleanno di Ferit e deciderà di organizzargli una festa a sorpresa molto speciale. A dargli l'idea giusta sarà Fatos, la quale mentre starà guardando le foto di Engin su internet, ne noterà una nella quale ci sono il suo ex fidanzato e Ferit insieme a delle persone che non ha mai visto prima.