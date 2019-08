Torna lo spazio dedicato alle notizie riguardanti Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV diretta da Çağrı Bayrak, andata in onda per la prima volta il 4 luglio 2017 in Turchia. Le anticipazioni delle puntate di settembre svelano che Fatos capirà finalmente di provare qualcosa di più che di una semplice amicizia per l'autista Tarik. Dall'altro canto, il suo ex fidanzato Engin si avvicinerà pericolosamente a Manami, la socia di Nazli Pinar al ristorante.

Bitter Sweet: Tarik respinto dall'amica di Nazli

Nelle attuali puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, Tarik si è offerto di accompagnare Fatos (Oznur Serceler) ad un importante colloquio di lavoro con un noto stilista di moda. Qui l'uomo ha approfittato di questo momento per dichiararle i propri sentimenti. Una dichiarazione d'amore che purtroppo non ha avuto il risultato sperato in quanto l'amica di Nazli ha preferito restare solo un'amica fino ad adesso.

Gli spoiler delle puntate in onda a settembre su Canale 5, svelano che la giovane spingerà l'autista a fare breccia nel cuore di Manami, la socia giapponese del ristorante della Pinar. Peccato che la stilista si penta del gesto quasi subito. Infatti si renderà conto di amare profondamente Tarik (Berk Yaigin), tanto da impedirgli di avvicinarsi sempre di più alla ristoratrice. Poi ci sarà un colpo di scena che riguarderà Fatos, Engin, Manami e Tarik in occasione di una serata trascorsa a visitare un escape room.

Engin interessato a Manami

Le trame di Bitter Sweet svelano che Fatos e Tarik dimostreranno di avere molta paura degli scherzi mentre Manami e Engin (Balamir Emren) dimostreranno di avere una forte sintonia, ultimando con piacere il gioco. In questa occasione, la stilista capirà che la maestra di giapponese è la donna giusta per l'amico di Ferit Aslan. Una supposizione che troverà conferma quando l'imprenditore guarderà con occhi diversi la ragazza di origini giapponesi, senza però fare un passo in avanti nei suoi confronti.

Fatos confida a Nazli di essere innamorata dell'autista

Nel frattempo Fatos confesserà a Nazli (Ozge Gurel) di essere innamorata follemente di Tarik, tanto da invitarla a confessare all'autista tutto il suo amore prima che sia troppo tardi. La stilista ascolterà il consiglio della Pinar? Per saperlo dovremo attendere ancora pochi giorni quando tutte le coppie formate in questa prima ed unica stagione della serie tv avranno il loro lieto fine.

Alcuni rumors comparsi nelle ultime ore sui social, annunciano che il finale di stagione, composto da tre puntate, sarà trasmesso venerdì 13 settembre in prima serata a causa del ritorno anticipato della nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5, salvo ripensamenti di Mediaset.