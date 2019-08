Il Segreto, la popolare soap spagnola darà grande spazio alla storyline legata alle morti dei Molero nei prossimi episodi. Le anticipazioni relative agli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre, rivelano che Carmelo confesserà ai suoi amici di aver ucciso (in complicità con don Berengario) Eustaquio e Lamberto Molero.

Intanto, Fe dopo aver inscenato la sua morte, si preparerà a lasciare per sempre Puente Viejo senza il suo Mauricio mentre Antolina scoprirà che Alvaro è un cacciatore di dote. Infine, donna Francisca sarà preoccupata per sua nipote Maria.

Il Segreto, Don Berengario fa una promessa a Julieta

Le anticipazioni de Il Segreto dal 2 al 6 settembre, rivelano che don Berengario prometterà a Julieta e a Carmelo di continuare a tacere riguardo al segreto sulle morti dei Molero.

Alvaro dopo il bacio che si è scambiato con Elsa, le confiderà di aver paura di innamorarsi, in quanto in passato, la sua fidanzata Chiara si è suicidata. Inoltre, le rivelerà che i genitori della giovane pur di darle una sepoltura cristiana, non spiegarono i veri motivi del suo decesso.

La Laguna si fiderà di ciò che le ha raccontato il medico ed ignorerà completamente le indagini di Isaac.

Roberto rifiuterà il denaro offertogli da donna Francisca e comprerà addirittura la sua banca. Subito dopo, dirà a Maria ciò che la Montenegro e Fernando hanno cercato di fare. La Castañeda rimarrà attonita alle parole dell'uomo. Mauricio non avrà intenzione di fuggire insieme a Fe, ma non saprà come dirglielo.

Carmelo confessa di aver ucciso i Molero

Antolina chiederà nuovamente ad Isaac di fare tutto il possibile affinché il loro matrimonio funzioni, ma l'uomo non farà altro che pensare ad Elsa. Saul sarà preoccupatissimo per Julieta e per scoprire cosa la turba, chiederà aiuto a suo fratello Prudencio. Adela e Severo noteranno che Carmelo è piuttosto inquieto e così lo spingeranno a confidarsi con loro.

Intanto Raimundo chiederà a Francisca di aiutare Fe a lasciare Puente Viejo, ma la donna rifiuterà di farlo. Isaac rifiuterà nuovamente Antolina, la quale affronterà il dottor Fernandez e gli dirà di aver capito che non è la persona limpida che vuole far credere di essere.

Carmelo, dopo averci pensato a lungo, deciderà di parlare con i suoi amici e confesserà loro di aver ucciso Eustaquio e Lamberto Molero con la complicità di don Berengario.

Mauricio pur di convincere la Montenegro ad aiutare Fe, gli dirà che se lo farà, lui resterà in paese.

Raimundo verrà a conoscenza del fatto che Francisca ha tentato di corrompere Roberto e finirà per litigare con lei. Fe saluterà tutti i suoi amici prima di partire durante una festa alla bottega.

Antolina scopre che Alvaro è un cacciatore di dote

Elsa confesserà a Consuelo di non essere innamorata di Alvaro, ma di voler provare a dargli una possibilità.

Prudencio si recherà da donna Francisca e le dirà presto andrà via dalla villa. Don Berengario dirà a don Anselmo di essere responsabile della morte di Lamberto Molero durante la confessione. Il sacerdote, però, era già al corrente di tutto.

Fe dirà addio a Mauricio e lascerà per sempre Puente Viejo. Alcuni uomini poco raccomandabili si recheranno da Alvaro per dirgli che i loro affari non sono conclusi. Antolina noterà il tutto e riuscirà a scoprire dai forestieri che il bel dottorino non è altro che un cacciatore di dote.

La Ramos dopo aver scoperto il segreto dell'uomo, lo affronterà e gli dirà a chiare lettere di essere a conoscenza di tutto. Saul sentirà don Berengario e Julieta parlare fitto fitto ed inizierà a sospettare che i due gli stiano nascondendo qualcosa.

Alvaro deciderà di pagare Elsa per l'aiuto che gli dà al dispensario, ma lei rifiuterà il denaro. Infine Francisca avrà paura che Maria voglia lasciare il paese in compagnia di Roberto e non avrà tutti i torti.