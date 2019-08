Cambiamenti in arrivo nella penultima programmazione estiva di Mediaset, infatti proprio da oggi 12 agosto sono previste delle variazioni che riguarderanno in particolar modo gli affezionati delle Serie TV pomeridiana di Canale 5. Successivamente alla sosta de Il Segreto e Beautiful, perfino Bitter Sweet, la soap che ha ricevuto grandi ascolti in questa stagione televisiva estiva, subirà uno stop dalla scaletta della rete del Biscione per una settimana.

Una scelta che non risulterà piacevole per il vasto pubblico della serie, il quale dovrà aspettare sette lunghi giorni prima di vedere il tanto desiderato finale della storia tra Ferit Aslan e Nazli Piran.

Modifica del palinsesto di Canale 5: da oggi sosta per Bitter Sweet

Nei dettagli, le novità sul palinsesto di Mediaset svelano che da oggi lunedì 12 agosto alle 14:45 non verrà mandato in onda l'appuntamento con le doppie puntate di Bitter Sweet, al contrario della telenovela Una Vita che andrà regolarmente in onda come la settimana scorsa, ovvero alle ore 13:40.

La serie tv turca sarà rimpiazzata dai alcuni film che occuperanno la sua fascia oraria fin le 18:45, quando poi lasceranno spazio al classico appuntamento con il programma di Gerry Scotti. Uno stop che comunque porterà i fan della serie a non perdere gli episodi più importanti, che dovevano andare in onda proprio in questa settimana del Ferragosto, giorni in cui una gran fetta dei telespettatori italiani sarà già in villeggiatura e non rimarrà a passere di certo i pomeriggi davanti alla tivù.

Grande audience per Bitter Sweet, la serie più seguita dell'estate 2019

Quando torneranno in onda i nuovi episodi della soap con protagonisti Ferit e Nazli? Le anticipazioni ufficiali rivelano che i fan dovranno attendere il prossimo lunedì 19, quando la programmazione sarà ancora quella recente, ovvero dalle ore 14:45 alle 17:00 con due episodi al giorno della serie tv, mentre dal 26 si ritornerà con il palinsesto standard di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, ossia con una sola puntata su Canale 5, quindi giungerà al termine alle 15:35 più o meno per lasciare nuovamente spazio alla telenovela Il Segreto.

E l'ultima scena di Bitter Sweet è veramente molto attesa da milioni di fan che hanno ricompensato la serie turca offerta da Canale 5 con audience fenomenali. Più di 2.2 milioni di telespettatori in un solo giorno con uno share che ha oltrepassato la soglia del 19% raggiungendo addirittura picchi del 22% nei pomeriggi estivi caldissimi. Numeri che non hanno fatto sentire per niente la mancanza degli ascolti ricevuti con la trasmissione Uomini e donne di Maria De Filippi nel ciclo della stagione televisiva da poco passata e che ha concesso alla serie turca di ottenere la meglio sulla competizione dei programmi diffusi dalla Rai in questi periodi afosi.