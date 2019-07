Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la soap opera turca che in questi mesi estivi sta appassionando il pubblico italiano. Durante le puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Ferit Aslan raggiungerà un compromesso con Nazli Piran, esortandola di fatto a diventare sua moglie per riuscire finalmente a sottrarre ai coniugi Onder la custodia del piccolo Bulut.

Il piano dell'imprenditore e della cuoca però dovrà fare ancora una volta i conti con le malvagie intenzioni di Hakan, il quale riuscirà a fare in modo che Aslan finisca nei guai con la giustizia a causa della droga.

Bitter Sweet: Nazli e Ferit si sposano

Nazli accetterà di convolare a nozze con Ferit solo allo scopo di permettergli di ottenere l'affidamento di Bulut. La coppia riuscirà ad unirsi in matrimonio nonostante i tentativi di Demet di far saltare la cerimonia.

Tutto avrà inizio quando Aslan si renderà conto di non essere in grado di trovare le prove necessarie per dimostrare che l'automobile su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stata sabotata per volontà di Hakan. A questo punto l'imprenditore deciderà che l'unica via d'uscita è quella del matrimonio, e così metterà al corrente la Piran del suo piano, chiarendole fin da subito che si tratta di nozze senza alcun tipo di coinvolgimento sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Allo stesso tempo, il manager metterà la cuoca di fronte alle sue responsabilità quando le ricorderà che proprio a causa della complicità della sorella Asuman le macchinazioni dei coniugi Onder per ottenere la custodia di Bulut sono andate a buon fine. Messa con le spalle al muro, la chef non potrà fare altro che scendere a patti con l'ex datore di lavoro, il quale le garantirà che verranno avviate le pratiche del divorzio appena sarà riuscito a far finire Hakan in galera.

Hakan: nuovo diabolico piano ai danni di Ferit

Gli spoiler delle puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore che verranno trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che subito dopo la celebrazione del matrimonio tra Nazli e Ferit ci sarà un altro clamoroso colpo di scena. Infatti, determinato come non mai a non perdere l'affidamento di Bulut per i suoi interessi personali, Onder preparerà una nuova trappola contro il suo nemico, che stavolta rischierà davvero di rovinare la vita e compromettere la reputazione di Aslan.

Dalle anticipazioni, infatti, si apprende che Hakan caricherà della droga in uno dei camion dell'azienda di Ferit. Qualche ora dopo la polizia raggiungerà l'imprenditore nella sua residenza e, dopo un lungo interrogatorio, lo accuserà di detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel frattempo Hakan e Demet cercheranno ancora una volta di corrompere Asuman con l'intento di sapere cosa si nasconde dietro il repentino matrimonio di Nazli e Ferit, ma la ragazza in quest'occasione non avrà alcuna intenzione di assecondarli.

Intanto Deniz, dopo aver ascoltato un dialogo tra Engin e Fatos nel quale i due si soffermeranno sui reali rapporti in essere tra i neo-sposi, apprenderà che si tratta di una messinscena. A questo punto il musicista raggiungerà la coppia e regalerà loro una macchina fotografica affinché possano immortalare per sempre i momenti più belli della loro vita. Prima di andare via, però, li metterà al corrente di sapere tutta la verità sul motivo delle nozze, invitandoli a non fingere più in sua presenza.

Intanto si avvicinerà il giorno della nuova udienza per l'affidamento di Bulut, e sarà un momento ulteriormente carico di tensione e nervosismo.