Il mese di agosto è solitamente sinonimo di pausa per le serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 5, infatti, sia Beautiful che Il Segreto sono andate in vacanza e al loro posto hanno trovato maggiore spazio Una vita e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Successivamente anche la soap turca verrà sospesa per qualche giorno ma non verrà riservato lo stesso destino ad Una Vita.

Grazie agli ottimi ascolti delle vicende ambientate ad Acacias 38, infatti, Mediaset ha deciso di non cancellare la sua programmazione durante la settimana di Ferragosto e lo stesso destino dovrebbe essere riservato anche alle puntate successive in onda dal 19 al 24 dello stesso mese. Buone notizie riguarderanno anche il tradizionale appuntamento del sabato sera su Rete 4.

Una Vita confermata a Ferragosto: gli orari

La guida tv di Mediaset ha confermato la notizia che era nell'aria già da qualche tempo ovvero la presenza di Una Vita anche nel mese di agosto.

La telenovela spagnola, infatti, è presente anche nel palinsesto di Canale 5 della settimana che si apre il 12 agosto. L'orario sarà lo stesso degli ultimi giorni ovvero del periodo di vacanza di Beautiful. Blanca, Diego e vicini di casa andranno in onda a partire dalle ore 13:50 circa e proseguiranno fino alle ore 14:55 quando lasceranno spazio ad un film. Dal 12 al 16 agosto, dunque, non verrà concesso spazio a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che osserverà una settimana di interruzione.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione della settimana successiva, ancora non ci sono conferme ufficiali da parte del Biscione ma sembra certo che Una Vita non subirà alcuna interruzione e che anche la soap turca tornerà regolarmente in onda. Diverso sarà il destino riservato a Beautiful e Il Segreto che resteranno in pausa fino al 23 agosto, tornando ad occupare il loro spazio quotidiano solo a partire dal 26 dello stesso mese.

Confermata la puntata serale di Una Vita

Le buone notizie per i telespettatori di Una Vita non si limitano alla programmazione pomeridiana su Canale 5. Nonostante le vacanze degli italiani, Mediaset ha deciso di confermare anche la puntata serale che andrà in onda regolarmente su Rete 4 sabato 17 agosto. Non dovrebbero esserci variazioni anche il sabato successivo, il 24 agosto, anche se su questa data si attendono ancora delle conferme ufficiali.

Per quanto riguarda la sorte delle altre soap, anche Tempesta d'amore risulta confermata per tutto agosto nell'orario dalle ore 20 alle ore 20:30 circa su Rete 4. Saranno due, invece, le settimane di vacanza per Un posto al sole su Rai 3: in questo caso la pausa avrà inizio lunedì 12 agosto e proseguirà fino a venerdì 23 dello stesso mese.