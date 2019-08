Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere della soap Una vita, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda martedì 13 agosto nel consueto orario delle 13:40 su Canale 5. Nonostante le festività legate al Ferragosto, la telenovela ideata da Aurora Guerra terrà compagnia per tutta la settimana ai numerosissimi fan, che potranno quindi seguire tutti gli sviluppi riguardanti gli abitanti di Acacias 38.

In particolare nel nuovo episodio vedremo che, dopo l’arresto di Samuel, si verrà a sapere che il giovane è accusato di aver assassinato il padre e ciò manderà su tutte le furie Diego, il quale affronterà Ursula davanti a tutti, accusandola di aver spinto il fratello ad uccidere Jaime. Silvia Reyes nel frattempo, dopo essere stata aggredita per strada, verrà rapita da uno sconosciuto.

Una vita trama del 13 agosto: Diego accusa Ursula di aver spinto Samuel ad uccidere

Molti colpi di scena stanno interessando gli abitanti del quartiere di Acacias, in particolare la famiglia Alday.

Diego infatti, durante le ricerche del piccolo Moises, si è imbattuto nel cadavere decomposto del padre Jaime. Il fermacarte rinvenuto accanto al cadavere inoltre, getterà i sospetti sulla sua morte su Samuel, il quale, come sappiamo, è stato arrestato dalle guardie. Nel frattempo Diego, sconvolto per la morte del genitore, non perderà occasione di accusare Ursula di aver spinto Samuel ad uccidere Jaime.

Intanto la dark lady si starà preparando a lasciare Acacias, dato che ordinerà a Carmen di prepararle le valigie. Gli spoiler rivelano inoltre che Inigo, avrà la conferma che è stato Pena a far giungere ad Acacias Eva e il figlio Nacho ma, nonostante i suoi tentativi di spiegare la situazione a Leonor, quest’ultima non vorrà sentire ragioni.

Anticipazioni Una Vita: Silvia aggredita e rapita da un uomo misterioso

Gli spoiler relativi alla nuova puntata del 13 agosto rivelano che il colonnello Valverde sarà preoccupato non vedendo Silvia presenziare ad una cena a cui era stata invitata.

Arturo però non sospetta minimamente che la sua amata sia stata aggredita e rapita da un uomo misterioso. Trini intanto, informerà Ramon del fatto che Cabrahigo lo vuole come padrino e che se accetterà la proposta dovrà tenere un discorso. Dopo aver riflettuto attentamente, il Palacios accetterà l'incarico e si preparerà per tenere il discorso alla festa patronale.

Emozioni e colpi di scena non mancheranno nella nuova puntata di Una vita in onda martedì 13 agosto su Canale 5, ricordando che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili tutti gli episodi già trasmessi oltre a diverse clip che racchiudono i momenti salienti di ogni episodio.