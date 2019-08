I dirigenti dell’ammiraglia Mediaset hanno preferito sospendere la messa in onda della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore per tutta la settimana di ferragosto. In attesa del ritorno dello sceneggiato, previsto il 19 agosto 2019 con una doppia puntata giornaliera, iniziano a trapelare sul web gli spoiler degli episodi finali. Le anticipazioni rivelano che finalmente i protagonisti Ferit Aslan e Nazli Piran faranno sognare i loro fan con un momento molto passionale.

I novelli sposi, superate le loro divergenze, si lasceranno andare ai loro sentimenti visto che, dopo essersi persi nel bosco, faranno l’amore in una baracca abbandonata.

Pelin accetta di aiutare Hakan, Ferit apprende di aver perso un figlio

Le avventure della cuoca Nazli e dell’architetto Ferit torneranno a regalare colpi di scena al pubblico di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì. Dagli spoiler dei prossimi episodi, in programmazione a fine agosto 2019, si evince che Deniz non farà fatica a capire che l‘Aslan e la Piran si sono sposati soltanto per ottenere la custodia di Bulut.

Pur avendo fatto questa scioccante scoperta il musicista testimonierà a favore della coppia consentendogli di sconfiggere gli Onder. Successivamente Asuman e il fratello di Demet si avvicineranno ulteriormente mentre Fatos non avrà il coraggio di lasciare Engin. Ferit e la moglie entreranno in crisi a causa di Pelin. Quest’ultima farà litigare i neo sposi poiché la Piran apprenderà che la donna, che ha avuto modo di conoscere durante il compleanno del marito, è un'ex fiamma dell’uomo.

La Turan, pur di tornare tra le braccia del ricco imprenditore, accetterà di aiutare Hakan, quando le proporrà di fare il possibile per far lasciare i coniugi Aslan per riottenere l'affidamento di Bulut. Pelin rovinerà l’equilibrio tra Ferit e la chef quando farà sapere al suo ex fidanzato che al termine della loro relazione amorosa, finita a causa di Demet, perse di sua volontà il figlio che aspettava da lui.

La sorella di Asuman lascia il marito, Nazli e l’Aslan fanno l’amore

Nazli, non appena noterà il cambiamento del marito, inizierà addirittura a sospettare che potrebbe averla tradita. In particolare l’Aslan rimarrà più del dovuto nell’ufficio della sua azienda in compagnia della Turan dimenticandosi di recarsi ad un appuntamento con la moglie. La migliore amica di Fatos stufa di non essere calcolata da Ferit, se ne andrà via dalla villa dell’uomo dopo aver saputo che ha assunto Pelin.

Nazli comunicherà al marito la decisione presa facendogli trovare dei bigliettini. L’architetto, intimorito dal fatto di aver perso per sempre la cuoca, si metterà subito sulle tracce della sua amata. L’Aslan, per merito della signora Ikbal, verrà a conoscenza che la Piran è andata a trovare suo zio per aiutarlo a raccogliere delle olive. A quel punto Ferit non perderà tempo, dato che si farà trovare nell'uliveto, e nel corso della giornata sembrerà ritrovare la serenità perduta con la moglie.

In seguito Nazli e l’Aslan faranno una passeggiata nel bosco, con la scusa di raccogliere dei funghi per il loro ristorante, e nel corso della notte troveranno riparo in una casa disabitata. Prima di dormire Ferit e la cuoca si lasceranno andare alla passione facendo l’amore per la prima volta e, per finire, si prometteranno amore eterno.