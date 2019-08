Gigi Marzullo è stato urgentemente ricoverato in codice rosso e operato all'ospedale Moscati. Il giornalista italiano ha provato un improvviso malore mentre si trovava in casa sua ad Avellino, quando stava allestendo gli ultimi preparativi per la tradizionale festa del Ferragosto. Giunto nel nosocomio della città, allo storico conduttore televisivo è stata diagnosticata una doppia ernia addominale irriducibile, pertanto i medici hanno proceduto con un intervento chirurgico, guidato dal primario del reparto Lorenzo Iovine. Il dottore in questione non ha poi resistito a scattare un selfie con Gigi Marzullo dopo l'operazione.

Gigi Marzullo ed il luogo comune della sanità al Sud

Gigi Marzullo ha 66 anni e nel 2018 sono state celebrate le sue nozze con Antonella de Iuliis a Nusco: a presiedere la cerimonia era stato il sindaco novantenne ed ex Presidente del Consiglio italiano Ciriaco de Mita.

Appena si è ripreso dall'operazione, il conduttore televisivo ha pensato subito di parlare a favore della sanità del Meridione d'Italia.

"Bisogna sfatare luogo comune che al Sud la sanità funziona poco e male", ha affermato per concludere. Tra l'altro, il celebre giornalista possiede anche una laurea in medicina, nel suo curriculum. Oltre a ciò, è famosa anche la sua lunga carriera in Rai con le interviste in onda di notte e le sue partecipazioni come ospite nel programma di Fabio Fazio.

Dopo una notte trascorsa in ospedale, il primario Lorenzo Iovine, la sua equipe ed il primario del reparto di anestesia e rianimazione Angelo Storti hanno permesso a Gigi Marzullo di tornare a casa.

Il conduttore Rai è tornato nella sua abitazione del Corso Europa di Avellino, dove qualche tempo fa vi era la redazione del "Mattino" della città, dove fece l'esordio nel mondo del giornalismo.

Fuori dall'ospedale ha dichiarato che non avrebbe perso per nulla al mondo le celebrazioni del Ferragosto di Avellino. Infatti, il programma stilato dal sindaco Festa è pieno di concerti e divertimenti in onore della Madonna Assunta.

Gigi Marzullo, giornalista e conduttore tv

Gigi Marzullo ha iniziato la sua lunga carriera ne Il Mattino di Avellino. Nel 1983 ha ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Pisa. Su segnalazione di Ciriaco de Mita, debutta nel mondo della televisione col programma Forte Fortissima, successivamente inizia la sua esperienza di conduttore Rai con la trasmissione Italia mia.

Ha sperimentato diverse esperienze nel piccolo schermo. Ha condotto Mezzanotte e dintorni su Rai 1. Nelle interviste rivolgeva domande spesso pungenti ai personaggi più celebri. Dal 1994 conduce Sottovoce sulla prima rete televisiva italiana, per poi divenire dal 2013 responsabile della sua intera struttura Notte.