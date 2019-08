Da lunedì 19 agosto tornerà ad essere trasmessa in onda la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sulla quinta rete televisiva italiana. Il titolo originale è Dolunay, ed è stata girata in Turchia nel 2017. I telespettatori potranno assistere ad un doppio appuntamento dalle 14:45 alle 16:46.

La notizia del successo della serie televisiva è giunto persino al cast degli attori in Turchia.

Alcuni di essi si sono recentemente recati in vacanza nel nostro Paese, per ringraziare i loro fan di persona. Le puntate turche ci anticipano numerosi futuri colpi di scena.

Ferit e Nazli desiderano divorziare, il giudice li manda in terapia di coppia

Gli spoiler della soap Dolunay rivelano che una new entry farà presto il suo ingresso nella serie televisiva: Pelin. La ragazza sarà presentata a Nazli come un'amica di vecchia data di Ferit.

In realtà, si tratta della sua ex fidanzata, piombata nuovamente nella vita dell'architetto per portare a termine un compito segreto. Pelin è divenuta complice del perfido Hakan Onder.

L'uomo le dirà che la sua storia d'amore con l'Aslan è terminata a causa di Demet, che ha fatto credere al giovane protagonista che Pelin lo tradisse, per ragioni di gelosia. Pertanto, il nuovo personaggio della soap avrà il compito di far cadere tra le sue braccia il suo ex fidanzato in cambio di soldi da Hakan.

Pelin farà la sua prima apparizione alla festa a sorpresa di compleanno di Ferit Aslan, organizzata dalla cuoca. Nazli vorrà invitare al party anche alcuni vecchi amici di Ferit, visti in una foto sul profilo social di Engin. Pelin sconvolgerà i rapporti tra i due giovani e rivelerà all'Aslan di aver perso il suo bambino in passato. Ferit rimarrà sconvolto ed offrirà un lavoro alla ex. Purtroppo, l'architetto dimenticherà un importante appuntamento con la moglie e rimarrà molto tempo con Pelin.

Per questo motivo Nazli lascerà Ferit attraverso dei bigliettini fatti trovare nella sua villa. Dopo varie peripezie, il giovane riuscirà a dichiarare i suoi veri sentimenti d'amore per la cuoca, in una festa preparata proprio per l'occasione. Tuttavia, Nazli rifiuterà la proposta e riponderà, "Non posso". Si lascerà intendere lo zampino della madre del giovane in questa faccenda e la situazione degenererà tanto che l'unica soluzione sembrerà essere il divorzio. In tribunale il giudice non permetterà ai due di divorziare, perché prima dovranno attraversare un percorso di terapia di coppia.

Ferit deciso a scoprire la vertà

Il giovane Ferit Aslan si stupirà dei repentini cambiamenti della sposa. Così, si deciderà a scoprire chi si nasconde dietro questa vicenda. Ovviamente, si scoprirà che è stato Hakan a ricattare la povera Nazli. Infatti, il perfido antagonista minaccerà di fare del male al piccolo Bulut e di far imprigionare la sorella di Nazli, qualora la cuoca non divorziasse dallo sposo.

In questo modo Hakan potrà riavere il nipote di Demet e le quote dell'azienda del protagonista.