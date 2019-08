La serie televisiva di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che è riuscita ad appassionare i fan italiani, proseguirà la sua messa in onda anche per la prima settimana del mese di settembre. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori potranno vedere mercoledì 4 settembre, dicono che ci sarà una scena molto attesa perché i due protagonisti Nazli Pinar e Ferit Aslan si lasceranno andare ai loro sentimenti, parlando finalmente a cuore aperto.

L’architetto e la cuoca, dopo essersi goduti una giornata lontani dalla solita routine, si smarriranno nel bosco e troveranno riparo in un vecchio capanno disabitato. La sorella di Asuman e lo zio di Bulut, oltre ad abbandonarsi alla passione, si dichiareranno il loro reciproco amore grazie alla breve vacanza trascorsa insieme.

I coniugi Aslan decidono di passare la notte in una casa disabitata

Si preannunciano molto coinvolgenti, le prossime trame della telenovela che in Turchia è conosciuta con il titolo 'Dolunay'.

Nell’appuntamento numero 68 che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 4 settembre a partire dalle ore 14:45, Nazli e Ferit si riconcilieranno, dopo aver piantato nella terra un ramoscello, promettendosi di ritornare in futuro nello stesso luogo insieme a Bulut. La cuoca e l’architetto sentiranno ancora il bisogno di stare lontani da Istanbul, visto che si recheranno di nuovo nel bosco con la scusa di raccogliere dei funghi che serviranno nel loro ristorante.

La coppia, purtroppo, mentre si troverà nel bel mezzo della foresta, dovrà fare i conti con un imprevisto. I novelli sposi, durante il tragitto, precisamente quando tramonterà il sole, si accorgeranno di essersi persi, ma per fortuna si tranquillizzeranno. L’architetto e la chef, dopo essersi messi alla ricerca del sentiero principale, si imbatteranno in una casa di legno disabitata. A quel punto Nazli e Ferit, non avendo altra scelta, decideranno di passare la notte nello chalet appena trovato.

La sorella di Asuman e lo zio di Bulut grazie alla piacevole giornata trascorsa in campagna, oltre a chiarire le loro incomprensioni, troveranno finalmente il coraggio per confessarsi i sentimenti reciproci. Sarà l’architetto a fare il primo passo nei confronti della chef, dato che quando le chiederà se tutto ciò che vivono sia un gioco a causa del contratto che hanno stabilito prima di sposarsi, la sorprenderà dandole un bacio appassionato.

Pelin e Deniz alimentano i sospetti di Leman, Nazli e Ferit fanno l’amore

Intanto Pelin e Deniz, con i loro discorsi, alimenteranno i sospetti della signora Leman, dopo averle fatto visita ma per dei motivi diversi. L’anziana donna, in particolare, non riuscirà a capire come abbiano potuto convolare a nozze così in poco tempo suo figlio e la chef. Per chiarire i suoi dubbi, Leman deciderà di trasferirsi alla villa dei due coniugi, con l’intento di scoprire come abbia fatto la cuoca a fare breccia nel cuore di Ferit così in fretta. La madre dell’architetto, essendo stata messa in guardia dalla Turan, vorrà anche verificare personalmente se suo figlio e Nazli vogliano prendersi cura di Bulut nel migliore dei modi. Mentre i neo sposi vivranno un momento all’insegna del romanticismo e della passione (visto che faranno l’amore per la prima volta) il malvagio Hakan attuerà uno dei suoi loschi piani. Quest’ultimo si servirà della complicità del suo scagnozzo Muzzafer, l’uomo che stava per violentare Asuman se non fosse intervenuto Deniz, per far allontanare in modo definitivo Ferit e Nazli. L’obiettivo del marito di Demet sarà quello di riottenere l'affido del piccolo Bulut, per rientrare in possesso delle azioni della Pusula Holding, perse proprio a seguito del matrimonio della cuoca e dell’architetto. L’Onder tenderà un tranello alla figlia minore di Kemal, per poter tenere in pugno Nazli. Per finire la Pinar e Ferit, prima di fare ritorno in città, si prometteranno che, da adesso in avanti, la loro vita sarà ricca di momenti felici.