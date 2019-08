Sabato 17 agosto, a partire dalle 21:15 circa su Rete 4, andrà in onda la nuova puntata serale della soap Una vita, che riserverà ai numerosi fan della telenovela iberica molti colpi di scena. Dopo essere stato scarcerarto grazie all'aiuto di Liberto, Samuel si ritroverà a soccorrere Carmen, ferita a coltellate da Ursula, la quale fuggirà dal quartiere rifugiandosi in una pensione con il piccolo Moises.

Nel frattempo, Flora sarà stata arrestata con l'accusa di aver assassinato l'Indiano, mentre si scoprirà che il misterioso rapitore di Silvia è una sua vecchia conoscenza, un certo Blasco, intenzionato a vendicarsi della donna per averlo sedotto e poi denunciato alla polizia in anni passati.

Una vita, trama del 17 agosto: Carmen accoltellata al ventre da Ursula

Una nuova e avvincente puntata serale attende i telespettatori nella prima serata del 17 agosto su Rete 4, dove vedremo che Ursula sarà intenzionata a lasciare per sempre calle Acacias.

Carmen nel tentativo di impedirne la fuga, verrà accoltellata al ventre dalla dark lady. Sarà Samuel a soccorrere la domestica mentre Diego, dopo aver trovato numerose prove a discolpa del fratello, chiederà scusa a Samuel per aver creduto che abbia potuto assassinare il padre. Nel frattempo Silvia continua ad essere tenuta segregata da Blasco, il quale ha tutte le intenzioni di vendicarsi della donna che in passato lo ha sedotto, abbandonato e poi denunciato alla polizia per i suoi loschi traffici. Gli spoiler rivelano inoltre che Ursula, dopo aver ferito Carmen, fuggirà dal quartiere e si rifugerà in una pensione con il piccolo Moises.

Anticipazioni puntata serale: Flora in carcere con l'accusa di omicidio

Nella nuova puntata serale di sabato 17 agosto, si scoprirà che il misterioso Indiano morirà a seguito del colpo in testa ricevuto da Flora. La giovane, infatti, nel tentativo di difendere Pena dalla furia dell'uomo, lo ha colpito con una pentola, con conseguenze gravissime. Dopo aver saputo che l'Indiano è deceduto, Flora verrà prelevata dalle guardie e trasferita in carcere con l'accusa di omicidio.

Leonor in seguito, supplicherà Felipe di difendere l'amica, anche se il commissario Mendez non sarà affatto ottimista sul futuro della giovane pasticcera. Dopo varie incertezze, Ramon accetterà di tenere il discorso in occasione della festa di Cabrahigo.

Una nuova e avvincente puntata attende i fan di Una vita nella serata di sabato 17 agosto a partire dalle 21:15 su Rete 4. Si ricorda che lunedì 19 agosto, la soap iberica tornerà invece su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 mentre per chi volesse rivedere le puntate già trasmesse, queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.