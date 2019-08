Una delle vicende che maggiormente sta tenendo banco in questa calda estate è sicuramente la storia che ha coinvolto Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio. Un triangolo inaspettato, soprattutto se si pensa che Sarcina e Scamarcio sono sempre stati grandi amici, e che quest’ultimo è stato perfino il testimone di nozze della coppia. A far scoppiare lo scandalo del tradimento della Incorvaia con Scamarcio è stato lo stesso Sarcina, che ha annunciato così anche la fine definitiva della storia con l’influencer.

Ignaro di quando stesse accadendo era invece Riccardo Scamarcio, che tramite un amico ha negato ogni cosa e ha addirittura accusato Clizia di aver inventato tutto con lo scopo di farsi pubblicità. Dopo lunghi giorni, in cui la Incorvaia è stata subissata da pettegolezzi e insulti arrivati via web, la donna ha deciso di parlare e raccontare come stanno le cose attraverso il settimanale ‘Chi’.

Clizia Incorvaia si scaglia duramente contro Scarmarcio su 'Chi'

In una lunga intervista pubblicata sul settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini, Clizia Incorvaia ha deciso di raccontare la propria verità e rispondere in un colpo solo alle accuse che gli sono state mosse dall’ex marito Francesco Sarcina e dall’attore Riccardo Scamarcio.

Clizia ha voluto cominciare l’intervista mettendo in chiaro di non essersi inventata la storia del bacio con Scamarcio, e soprattutto di non averlo fatto per avere pubblicità, anche perché non è stata lei a decidere di raccontare alla stampa del tradimento e della fine della relazione con il cantante frontman de ‘Le Vibrazioni’. Inoltre ha raccontato di non aver tratto alcun giovamento da questa storia, ma di esserne addirittura stata danneggiata, in quanto prima dello scandalo lavorava molto di più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Come fosse un fiume in piena, Clizia ha proseguito attaccando direttamente Scamarcio con forti parole e invitandolo a prendersi le sue responsabilità, visto che la smentita del tradimento non è venuta direttamente dall'attore, ma attraverso un suo amico: “Ma io devo rispondere a Scamarcio o al suo amico? Se deve parlare, parli e io risponderò a lui, non agli amici. Il mondo è fatto di uomini, mezzi uomini, ominicchi e quaquaraquà. Che il signor Scamarcio si prenda le sue responsabilità”, ha chiosato la Incorvaia.

La Incorvaia vittima delle minacce social

Successivamente Clizia ha raccontato di essere rimasta molto provata dalla vicenda, per colpa della quale ha ricevuto molti insulti e minacce, tant’è che alcuni utenti le hanno augurato di bruciare all’inferno e la donna ha dovuto difendersi tramite alcune denunce alla polizia postale. In merito alle parole del cantante, che dopo aver appreso dalla ex moglie la notizia del tradimento sarebbe sceso dalla macchina per vomitare, ha voluto fare chiarezza spiegando che in realtà l’uomo sarebbe sceso per vomitare insulti contro la moglie, apostrofandola con dure parole.

Clizia racconta del matrimonio con Sarcina

Clizia ci ha poi tenuto a sottolineare come il bacio dato all’attore pugliese non abbia significato nulla e si sia trattato solo di un errore, immediatamente compreso da entrambi. Ma non è tutto, perché la donna ha voluto specificare come sia stata lei ad essere stata tradita molte volte dal marito, dal quale subiva anche violenza psicologica: l’uomo infatti, a detta di Clizia, voleva imporsi su di lei, facendola sentire una nullità e una donna debole.

Tutto ciò che lei non vuole più essere invece, anche e soprattutto per sua figlia.