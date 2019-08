Molti colpi di scena attendono i fan di 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ nel corso delle prossime settimane, dopo la celebrazione delle nozze lampo di Nazli e Ferit. Ricordiamo che la soap opera turca tornerà regolarmente in onda lunedì 19 agosto dopo un meritata pausa estiva a cavallo del ferragosto. Stando agli spoiler nel corso delle prossime settimane assisteremo a puntate molto emozionanti con al centro, ancora una volta, i due novelli sposi e il loro accordo segreto, che verrà scoperto non solo da Asuman ma anche da Deniz. Nonostante ciò però, Ferit e Nazli riusciranno finalmente ad ottenere la custodia di Bulut.

Bitter Sweet, spoiler: Asuman e Deniz scoprono il segreto di Nazli e Ferit

Dopo la pausa estiva di Ferragosto, Bitter Sweet tornerà a tenere compagnia ai numerosissimi fan con nuovi ed avvincenti episodi dove vedremo che Asuman sarà la prima a scoprire, grazie al padre, che il matrimonio della sorella è sola una farsa allo scopo di riottenere l'affidamento di Bulut.

Anche Deniz verrà a sapere la verità, ascoltando un dialogo tra Fatos ed Engin e ne rimarrà sconcertato, arrivando a presentarsi infuriato al ristorante, mettendo Nazli e Ferit di fronte all’evidenza. A poche ore dall’udienza per l’affidamento quindi, sembrerà che il piano congegnato dai due novelli sposi stia andando all’aria, ma i colpi di scena nelle nuove puntate di Bitter Sweet terranno con il fiato sospeso tutti i fan della Serie TV turca.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli e Ferit riescono a ottenere la custodia di Bulut

Asuman sarà accusata di aver rivelato a Deniz la verità sulle ‘finte’ nozze e non verrà creduta da Nazli nonostante tenti in tutti i modi di discolparsi. La ragazza si recherà a casa del musicista dopo una lite con Fatos e la sorella, e qui riceverà la visita di Hakan e Demet, i quali tenteranno di convincerla a fornire loro le prove del finto matrimonio dell’Aslan.

Nonostante la giovane sia tentata di cedere alla proposta degli Onder in cambio di una cospicua somma di denaro, questa volta non tradirà la sorella. In tribunale Hakan e Demet non avranno nulla per contrastare Nazli e Ferit. Nemmeno Deniz, presente in aula, aprirà bocca sulla questione, mantenendo il segreto sul matrimonio ‘farsa’, consapevole che il piccolo Bulut possa essere più felice vivendo con Nazli e Ferit.

Questa volta il giudice si pronuncerà a favore dei coniugi Aslan che quindi, potranno portare con loro il bambino.

Emozioni e colpi di scena saranno gli ingredienti principali delle puntate di Bitter Sweet in onda nel corso delle prossime settimane, ricordando che dal 12 al 16 agosto la serie tv turca si prenderà la pausa estiva.