La soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore ha riscosso un grande successo tra il pubblico italiano. I fan, però, tra poco dovranno prepararsi a dire addio alla Serie TV, poiché entro il 13 settembre dovrebbe andare in onda l'ultima puntata. Il finale sarà indubbiamente nel segno del trionfo dell'amore tra i due protagonisti Ferit Aslan (Can Yaman) e Nazli Pinar (Ozge Gurel).

Dolunay finirà qui perché non è mai stata girata una seconda stagione.

Tuttavia, stando ad un'indiscrezione diffusa dal sito ComingSoon, sembra che per la prossima estate possa arrivare una bella sorpresa per i fan di Can Yaman, il quale dovrebbe essere nuovamente su Canale 5 con la soap Erkenci Kus.

Can Yaman dovrebbe essere su Canale 5 con Erkenci Kus

I telespettatori di Bitter Sweet che hanno particolarmente apprezzato Can Yaman, molto probabilmente la prossima estate potranno rivederlo sul piccolo schermo.

L'attore turco potrebbe tornare in Italia con una nuova e coinvolgente produzione televisiva. Infatti sembra proprio che Mediaset stia valutando la possibilità di portare su Canale 5 Erkenci Kus.

L'artista turco nella nuova soap non vestirà più i panni di un personaggio formale come Ferit Aslan. Infatti interpreterà Can Divit, un fotografo particolarmente talentuoso, figlio del proprietario di una nota azienda pubblicitaria turca.

Proprio nella ditta paterna s'imbatterà in Sanem Aydin (Demet Ozdemir), una giovane assunta da poco con la quale fin da subito intraprenderà una relazione piuttosto complicata.

Bitter Sweet-Ingredienti d'amore: la scommessa vincente di Canale 5

La serie televisiva Bitter Sweet-Ingredienti d'amore è stata girata in Turchia qualche anno fa. Il suo titolo originale è Dolunay ed è stata trasmessa nel suo Paese d'origine da Star Tv tra il 4 e il 31 luglio 2017.

Com'era già accaduto per Cherry Season, quest'anno Mediaset ha deciso di puntare su questa soap opera e, dati d'ascolto alla mano, si può dire che l'azienda televisiva abbia vinto la sua scommessa.

La versione originale è composta da 26 puntate che, nell'edizione italiana, sono state abbreviate e suddivise in 78 episodi. Dopo aver tenuto compagnia al pubblico italiano per tutta l'estate, ora si prepara a congedarsi con l'ultima puntata che dovrebbe andare in onda il 13 settembre. Pare che gli episodi conclusivi possano essere trasmessi in prima serata, ma al momento quest'indiscrezione non è stata ancora confermata.

Il cast di Bitter Sweet vanta la presenza di un'attrice già nota agli spettatori italiani, Ozge Gurel. Quest'ultima, infatti, si era già fatta conoscere per aver interpretato un personaggio simile a quello di Nazli nell'altra soap Cherry Season-La stagione del cuore, ossia Oyku Acar.