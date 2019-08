Non si placano le polemiche intorno alla redazione di Uomini e donne, al centro di accuse incrociate da parte di alcuni ex protagonisti e di personaggi noti al mondo del web. Dal giorno in cui Mario Serpa ha lanciato una prima frecciatina a Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, le dichiarazioni al vetriolo hanno continuato a rimbalzare nei social network, chiamando in causa volti noti quali Teresa Cilia, Gianni Sperti, Karina Cascella e più di recente l'irriverente influencer Deianira Marzano.

Nonostante la minaccia della redazione di adire a vie legali, la Cilia ha cominciato a raccontare qualche dettaglio in più sul comportamento della redazione, che a suo dire sarebbe stata a conoscenza di alcuni retroscena riguardanti tronisti e corteggiatori. Ancora più critica la Marzano, arrivata persino a dichiarare che un autore avrebbe espresso palesemente il suo interesse per delle corteggiatrici di Lorenzo Riccardo e Luigi Mastroianni.

Deianira Marzano: 'L'autore avrebbe dovuto essere licenziato'

La bufera nata intorno a Uomini e donne ha attirato inevitabilmente l'attenzione di Deianira Marzano, che ha lanciato una bomba su un avvenimento accaduto nel backstage del programma. Secondo l'influencer napoletana, un autore (di cui però non si fa il nome) ci avrebbe provato con alcune corteggiatrici di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni nella prima parte della stagione 2018-19.

Nel video pubblicato su Instagram, la Marzano ha chiarito che la redazione era stata informata di questo comportamento poco professionale del collaboratore e aveva precisato di voler licenziare la persona in questione. La chiusura dei rapporti lavorativi con tale autore però non è mai avvenuta, a differenza di quanto promesso. A parziale conferma delle sue parole, la Marzano ha pubblicato uno stralcio della chat con la persona in questione.

Proseguono le accuse di Teresa Cilia

Insieme a Deiarina Marzano, anche Teresa Cilia ha rilasciato nuovi dettagli provando a spiegare le cause del suo complicato rapporto con Raffaella Mennoia. L'ex tronista di Uomini e donne aveva già precisato di non avere nulla contro Maria De Filippi, alla quale deve molto dato che le aveva offerto un lavoro. Ma in una nuova Instagram Story al vetriolo, ha cominciato a spiegare le ragioni del suo astio con la Mennoia, chiarendo parte delle dinamiche che avrebbero luogo nel backstage del dating show.

Secondo la Cilia, la redazione sarebbe spesso a conoscenza di possibili rapporti dei protagonisti nella vita di tutti i giorni ma ne farebbe parola solo nel momento opportuno: "Sa che magari una persona è fidanzata, sposata, ha figli e non l’ha detto, fa finta di non saperlo e poi lo dice al momento giusto per farla arrivare al punto che tutto il web si scaglia contro di lei".