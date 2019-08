Le trame della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più entusiasmanti. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 la settimana prossima, non mancheranno di certo colpi di scena. Gli spoiler annunciano che la protagonista Nazli Piran si vedrà costretta ad affrontare un nuovo imprevisto, poiché nella sua vita e in quella di Ferit Aslan si inserirà una donna del passato. Si tratta di Pelin Turan, che dopo essersi alleata con Hakan Onder, farà il possibile per far entrare in crisi i novelli sposi.

Mentre la new entry vorrà riavere al suo fianco l’architetto, il marito di Demet lotterà per riottenere l’affidamento del piccolo Bulut. Proprio quando il ricco imprenditore sembrerà formare una vera coppia con la moglie inizierà a trascurarla, dopo essere venuto a conoscenza che all’epoca Pelin si vide costretta ad abortire. L’Aslan molto turbato avrà un appuntamento segreto con la sua ex fidanzata con l’intento di chiarire, ma il loro incontro avverrà all’insaputa di Nazli.

La scoperta di Nazli, la Turan spiazza l’Aslan

Le anticipazioni degli episodi della Serie TV Dolunay, in onda in Italia da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019, dicono che Nazli dopo aver appreso grazie a Tarik che Ferit a breve farà il compleanno gli organizzerà in fretta una festa a sorpresa. La cuoca con l’aiuto di Fatos entrerà in possesso di una foto che ritrae il marito insieme ai suoi vecchi amici di scuola, e deciderà di contattarli per chiedergli di presenziare al party.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Purtroppo durante i festeggiamenti accadrà qualcosa di inaspettato, visto che tra gli invitati ci sarà anche Pelin Turan, una donna seducente che anni prima ebbe un'importante storia d’amore con l’architetto. L’Aslan non essendo rimasto in buoni rapporti con la sua ex fiamma, dato che mise fine alla loro relazione con la convinzione che fosse stato tradito, reagirà in un malo modo quando se la ritroverà davanti.

Nel frattempo Hakan, sempre più deciso ad impossessarsi della Pusula Holding, farà assumere una spia nell’azienda. La sorella di Asuman inizierà a dare delle lezioni di cucina. Pelin dimostrerà di essere disposta a tornare tra le braccia di Ferit, nonostante il diretto interessato le farà presente di essere sposato con Nazli. Sfortunatamente la nuova arrivata inizierà a dare del filo da torcere ai coniugi Aslan.

In particolare la sorella di Asuman rimarrà delusa quando scoprirà che suo marito non le ha detto che la Turan è la sua ex fidanzata. Successivamente Ferit resterà spiazzato nell’apprendere che Pelin alla fine della loro storia decise di perdere il figlio che aspettava da lui per la troppa rabbia. Nel contempo la chef vorrà avere un confronto con la vecchia conoscenza dell’architetto, per scoprire con quali intenzioni ha rimesso piede ad Istanbul. Per chiarire i suoi dubbi, Nazli inviterà la sua nuova rivale a raggiungerla a casa sua.

Demet incastra Hakan, Ferit ha un appuntamento segreto con Pelin

L’Onder attuerà uno dei suoi loschi piani servendosi dell’aiuto del suo nuovo complice Cihan, con lo scopo di riuscire a mettere fuori gioco l’Aslan una volta per tutte. Demet invece intenzionata a vendicare il decesso del fratello Demir, registrerà senza farsi accorgere la confessione del marito quando ammetterà ancora una volta di essere l’artefice della morte dei genitori di Bulut. L’obiettivo della diabolica bionda sarà quello di incastrare il losco imprenditore per farlo finire dritto in prigione, con l’accusa di essere un assassino. Nazli dopo aver avuto modo di scambiare qualche parola con la Turan sarà convinta che non sia stata onesta con lei. In seguito tutti i dipendenti del ristorante degli Aslan e di Manami si prepareranno per il reportage gastronomico. Il tanto atteso giorno quest’ultima cercherà di intrattenere i giornalisti con la cuoca, in attesa dell’arrivo di Ferit. Sfortunatamente il ricco imprenditore si dimenticherà di prendere parte all’importante evento a causa di Pelin. Lo zio di Bulut infatti si incontrerà nuovamente con la sua ex fidanzata, trascurando sia il lavoro e la moglie che non sarà a conoscenza di questo appuntamento. Per finire la storia dell’interruzione della gravidanza della Turan si rivelerà essere una farsa, visto che farà parte dell’accordo stretto con l’Onder. Ebbene sì, quest’ultimo corromperà Pelin per riuscire a far separare i coniugi Aslan.