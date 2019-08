Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole torneranno la prossima settimana ed esattamente il 26 agosto alle ore 20.45 circa su Rai 3. Intanto sono giunte le anticipazioni di quello che accadrà nella settimana da 2 al 6 settembre: ecco i dettagli.

Serena vicina a Leonardo

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 2 al 6 settembre su Rai 3 ci informano che Filippo capirà che tra sua moglie e Leonardo è accaduto qualcosa.

Questo perché noterà una certa confidenza tra i due e poi perché Serena sarà sempre a disagio. Al termine del processo a Manlio, invece, Renato deciderà di rivelare il suo interesse per Adele. Ciò però rischierà di minare per sempre il rapporto con Nadia. Gli spoiler ci rivelano poi che Vittorio sarà messo alle strette dalla bella Anita mentre la caparbia Susanna riuscirà finalmente a passare l'esame di abilitazione forense.

La giovane riceverà poi una proposta del tutto inaspettata dal suo fidanzato. Renato, invece, sarà sempre più preso dalla madre di Susanna ma allo stesso tempo cercherà di risolvere i problemi con Nadia. Infine Filippo avrà un confronto con Leonardo.

Un posto al sole, le trame di inizio mese

Le anticipazioni della soap partenopea Upas ci rivelano che tra Marina e Alberto le tensioni diverranno sempre maggiori per cui Arturo prenderà una decisione che potrebbe cambiare ogni cosa.

Tra Filippo e Serena, invece, vi sarà un aspro diverbio a seguito del quale la donna si chiederà il perché della sua reazione. Niko, intanto, cercherà di capire come comportarsi con gli altri componenti della famiglia dopo la proposta fatta a Susanna.

Gli spoiler ci rivelano che dopo la decisione di Arturo, la povera Marina si troverà in difficoltà per cui penserà di chiedere nuovamente aiuto a Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo ucciso per il quale il padre fu condannato.

Intanto Vittorio deciderà di dare una mano ad Alex e chiederà a Patrizio di aiutare la madre della sua fidanzata nella gestione della trattoria. Per convincerlo dovrà ricorrere a tutte le sue doti di persuasione.

Patrizio e la proposta di Vittorio

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 settembre ci raccontano che Patrizio deciderà di riflettere sulla proposta di Vittorio dopo aver considerato tutte le difficoltà di tale sfida.

La povera Alex, intanto, sarà sempre più stanca e sotto pressione per le responsabilità familiari sempre crescenti. Tutto ciò accadrà proprio quando la sorellina si appresterà ad incontrare una persona davvero importante. Infine Beatrice a causa della crisi con l'avvocato Leone farà una richiesta al Poggi Junior che lascerà quest'ultimo completamente spiazzato. Marina, invece, deciderà di dimostrare una volta e per tutte l'innocenza del povero padre e riuscirà in tale sfida ad ottenere l'aiuto di Fabrizio Rosato.