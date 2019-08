Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca "Bitter sweet ingredienti d'amore". Nel corso della settimana che andrà dal 26 al 30 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno, primo tra tutti l'arrivo in città di Pelin per il compleanno di Ferit. La donna farà accendere la gelosia di Nazli quando scoprirà che è stata il grande amore di suo marito.

La festa a sorpresa per Ferit

Nell'occasione del compleanno di di Ferit, Nazli deciderà di organizzargli una festa a sorpresa a cui parteciperà anche Pelin, una ex del marito. Hakan piazzerà una nuova spia all'interno dell'azienda dell'uomo mentre Fatos si appresterà a fare un prestigioso incontro di lavoro con un importante stilista. Nazli comincerà a dare le sue lezioni di cucina mentre Ferit si metterà alla ricerca di Thair ottenendo però scarsi risultati.

Dopo la festa di compleanno a sorpresa, i novelli sposi ritroveranno una forte complicità dopo un duro periodo fatto di scontri, ma questa ritrovata serenità sarà messa a dura prova dalla seducente Pelin, desiderosa di vendetta nei confronti di Ferit che la tradì quando stavano insieme.

Nazli scoprirà con stupore che Pelin in realtà è una ex di suo marito e ciò le causerà molto fastidio. L'uomo intanto, dopo aver appreso della falsa notizia dell'aborto della sua ex, escogitata dai perfido Hakan e Demet, la cercherà per un chiarimento di nascosto da sua moglie.

Demet sempre più insofferente nei confronti del suo compagno cercherà di mettere a segno un piano per distruggerlo. Azionerà un registratore di nascosto e cercherà di estorcergli una confessione sull'incidente che causò la morte dei genitori di Bulut.

Un grande caos al ristorante

La bella Pelin farà in modo da accendere ancora di più la gelosia di Nazli facendole pervenire una sua vecchia foto con Ferit in un libro.

L'indomani Nazli e Manami si ritroveranno a dover gestire faticosamente una calca di giornalisti per un reportage gastronomico al ristorante ed una folla di donne di mezza età che saranno lì per una rimpatriata a causa della inspiegabile assenza di Ferit che, in compagnia di Pelin, ritarderà parecchio e ciò causerà non pochi disagi alle due donne. Demet intanto, frustrata e carica di rabbia nei confronti di suo marito, continuerà a volersi vendicare di Hakan che nel frattempo stringerà un accordo con la nuova arrivata in città.

Nell'azienda di Ferit intanto si continuerà a tramare contro di lui alla ricerca di investimenti pericolosi che metteranno seriamente a rischio la solidità del suo impero. L'uomo riuscirà a salvarsi da questi insidiosi attacchi?